NDR-Sport FC St. Pauli: Abwehrchef Eric Smith verlängert

Abwehrchef Eric Smith bleibt "langfristig" beim Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli. Das gab der Club am Montag bekannt. Die genaue Vertragslaufzeit nannte der Verein nicht. Der 27-Jährige hatte erst drei Tage zuvor sein erstes Bundesliga-Tor erzielt.

Sein Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 1:1 bei Borussia Dortmund war zwar traumhaft schön, reichte jedoch nicht für einen Punktgewinn - St. Pauli verlor mit 1:2. Unabhängig von seinem Treffer gehört der Schwede zu den Schlüsselspielern des Aufsteigers. "Eric hat eine überragende Bedeutung für unser Team", sagte Sportchef Andreas Bornemann. "Dass er seine Zukunft bei uns sieht, ist ein tolles Signal und wir freuen uns sehr, frühzeitig eine Einigung erzielt zu haben."

Smith stand in allen acht Saisonspielen in der Bundesliga und im DFB-Pokal von Beginn an auf dem Platz, musste nur bei der 0:1-Niederlage bei Union Berlin verletzungsbedingt vom Feld. "Eric gehört zu den spielstärksten Defensivspielern der Liga und gibt unserem Team unheimlich viel", sagte Trainer Alexander Blessin, der zudem die Bedeutung des Vize-Kapitäns in der Mannschaftskabine hervorhob.

Smith: "Familie lebt sehr gerne in Hamburg"

Smiths Vertrag lief bis zum Saisonende, über die Dauer des neuen Kontrakts machte der Verein keine Angaben. Man habe sich darauf verständigt, "die erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen."

"Ich habe bereits bei meiner Unterschrift vor einem Jahr betont, wie wohl ich mich beim FC St. Pauli fühle", wird Smith in der Mitteilung zitiert. "Auch meine Familie lebt sehr gerne in Hamburg." Nun wolle er mithelfen, die Kiezkicker in der Bundesliga zu etablieren. Aktuell belegt St. Pauli mit vier Punkten aus sieben Spielen den Relegationsplatz 16 der Tabelle. Bereits vor zwei Monaten hatte mit Jackson Irvine ein weiterer Leistungsträger verlängert.

