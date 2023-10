European League Hannover-Burgdorf siegt bei Kriens-Luzern Stand: 17.10.2023 20:37 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat in der European League einen souveränen Auftaktsieg gefeiert. Beim HC Kriens-Luzern gewannen die "Recken" am Dienstagabend mit 31:23 (13:13).

Die Partie gegen den Schweizer Pokalsieger begann mit 15 Minuten Verzögerung, da der Boden in der Halle repariert werden musste. Danach entwickelte sich eine lange spannende und enge Partie. Nach 15 Minuten stand es unentschieden (6:6), da Hannover eine gewisse Anlaufzeit brauchte, um mit der offensiven Deckung der Gastgeber zurechtzukommen.

Renars Uscins sorgte in der 20. Minuten mit seinem ersten Treffer der Partie schließlich für eine Zwei-Tore-Führung der "Recken (10:8). Jene hielt aber aufgrund unpräziser Chancenverwertung in den folgenden Minuten nicht lange an, mit 13:13 ging es in die Kabinen.

Hannover braucht einen Durchgang Anlauf

Trainer Christian Prokop gab seinem Team allerdings die richtigen Worte mit auf den Weg. Luzerns Andy Schmid, der im ersten Durchgang noch sieben Treffer erzielte, gelang in den zweiten 30 Minuten nur noch ein weiterer. Defensiv standen die Niedersachsen stabil, auch dank der Paraden von Simon Gade, der einen sehr guten Abend hatte. Erst nach rund neun Minuten gelang den Schweizern der erste Treffer im zweiten Durchgang.

Mitte der zweiten Halbzeit zogen die "Recken" dann davon. Justus Fischer traf in der 20. Minute zum 25:19, es sein fünfter Treffer zu diesem Zeitpunkt im fünften Versuch. Mit zwei Treffern in den letzten vier Minuten zum 29:23 beseitigte Marius Steinhauser dann alle Zweifel am Erfolg. Beste Werfer bei den Niedersachsen waren eben jene beiden - Fischer und Steinhauser - mit je sechs Toren.

