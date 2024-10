NDR-Sport Erster Auswärtssieg - Hannover 96 springt auf Platz zwei Stand: 27.10.2024 15:22 Uhr

Hannover 96 ist am zehnten Spieltag der 2. Liga der erste Auswärtssieg der Saison gelungen. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag beim 1. FC Magdeburg mit 3:0 (2:0) und sprangen auf Platz zwei der Tabelle. Doppeltorschütze Andreas Voglsammer war der gefeierte Held.

Von Tobias Knaack

Hannover kann also auch auswärts gut spielen - und gewinnen. Nach zuvor nur einem Zähler aus vier Partien auf fremdem Platz verdiente sich die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl mit einer gleichermaßen disziplinierten wie effizienten Leistung den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit. Mittelstürmer Voglsammer brachte die Niedersachen mit seinen ersten beiden Saisontoren (13. und 23.) früh auf die Siegerstraße, der eingewechselte Havard Nielsen machte im zweiten Durchgang den Deckel drauf (75.).

Durch den souveränen Erfolg sprangen die "Roten" nach den Niederlagen von Karlsruhe (1:3 gegen Hertha BSC) und dem HSV (2:4 in Elversberg) auf Rang zwei und stehen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Düsseldorf. Am nächsten Spieltag steht gleich das nächste Top-Spiel an, am Sonnabend kommt der KSC in die niedersächsische Landeshauptstadt (13 Uhr, im NDR Livecenter).

Voglsammer trifft zweimal binnen zehn Minuten

Die Partie begann für das Leitl-Team mit einem Schreckmoment: Nach einer Freistoßflanke von der linken Seite tauchte Magdeburgs Innenverteidiger Marcus Mathisen frei vor dem Tor von 96-Torhüter Ron-Robert Zieler auf, legte den Ball aber mit rechts knapp neben den rechten Pfosten (6.).

Glück für die Niedersachsen, die in der 13. Minute in Führung gingen. Voglsammer setzte sich bei einer Ecke von Enzo Leopold am ersten Pfosten durch. Sein Kopfball wurde lang und länger und senkte sich ins Magdeburger Tor. Das 1:0 war die Belohnung für eine starke Phase der "Roten", schon zuvor hatten Jessic Ngankam (10.) und Sei Muroya (12.) gute Chancen gehabt.

Hannover war richtig gut im Spiel und erhöhte zehn Minuten nach dem Führungstreffer auf 2:0 - und erneut war es Voglsammer. Der 32-Jährige profitierte allerdings von einem kapitalen Bock von FCM-Schlussmann Dominik Reimann, der eine flache Ngankam-Flanke von der rechten Seite nach vorne prallen ließ. Voglsammer stand - eingerahmt von zwei Magdeburgern - goldrichtig und konnte entspannt ins leere Tor einköpfen (23.).

Zieler auf dem Posten

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken zog sich das Leitl-Team zurück, kontrollierte die Partie zunächst aber, weil sie das Magdeburger Ball- und Positionsspiel mit guter Laufarbeit unterbanden. Und kam doch ein Ball gefährlich in die Nähe des eigenen Tores, brachten die Niedersachsen immer wieder ein Körperteil dazwischen, um den Schuss zu blocken.

Erst kurz vor der Pause musste Zieler zweimal eingreifen: Erst lief er gegen Martijn Kaars entschlossen raus und erschwerte Magdeburgs Mittelstürmer so den Lupfer, der letztlich auf das Tor fiel (39.). Und nur eine Minute später klärte er eine Flanke von Livan Burcu von der rechten Seite, die zwar von allen verpasst, aber immer länger wurde. Ein tückischer Ball, den der Routinier jedoch souverän klärte, sodass es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabinen ging.

Hannover kontrolliert die Partie im zweiten Durchgang

Hatte sich 96 in der Schlussphase des ersten Durchgangs zu tief in die eigene Hälfte drängen lassen, gelang es der Mannschaft nach der Pause wieder deutich besser, nach vorne zu verteidigen, das Spiel zu kontrollieren und Magdeburg vom eigenen Tor fernzuhalten. Keine einzige gefährliche FCM-Chance ließen die Gäste in der zweiten Hälfte zu. Leopold hatte in der 57. Minute schon die Chance auf den dritten Treffer, scheiterte aber an Reimann, der seinen strammen Schuss von der Strafraumkante mit einem guten Reflex entschärfte.

Knapp 20 Minuten plätscherte die Begegnung dahin, dann entschied der vier Minuten zuvor eingewechselte Nielsen die Partie (75.). Wie beim zweiten Treffer halfen die Gastgeber tatkräftig mit. Mittelfeldspieler Silas Gnaka vertändelte den Ball im eigenen Strafraum gegen den Norweger, der Reimann mit seinem schnellen Abschluss mit links überraschte. Mehr als die Fingerspitzen brachte der FCM-Keeper nicht mehr an den nicht sonderlich scharfen Schuss, der ins linke untere Eck trudelte.

Es war der Schlusspunkt in einem Spiel, in dem sich Hannover im Stile einer Spitzenmannschaft den ersten Auswärtssieg verdient hatte.

Spielstatistik 1.FC Magdeburg - Hannover 96

10.Spieltag, 27.10.2024 13:30 Uhr

1.FC Magdeburg 0 Hannover 96 3

Tore:

0:1 Voglsammer (13.)

Voglsammer (13.) 0:2 Voglsammer (23.)

Voglsammer (23.) 0:3 Nielsen (75.)

1.FC Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Hercher (84. Loric), Krempicki (64. El-Zein), Gnaka (78. T. Ito), El Hankouri (46. Nollenberger) - Amaechi (64. Teixeira), Kaars, Burcu

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Knight - Muroya, Leopold, F. Kunze (82. Christiansen), Wdowik - Voglsammer (71. Rochelt) - Tresoldi (71. Nielsen), Ngankam (59. Momuluh)

Zuschauer: 27065 (ausverkauft)

