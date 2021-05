Endspiel-Stimmung! Kiel kann heute gegen Köln Historisches schaffen

Das wäre eine historische Leistung, hat doch noch nie ein Club aus Schleswig-Holstein im Oberhaus des deutschen Fußballs gespielt. "Vorfreude, aber auch eine gewisse Anspannung sind da. Das muss auch so sein, das macht dich wach", sagte Kiels Trainer Ole Werner vor dem entscheidenden Duell heute Abend im Holstein-Stadion (18 Uhr, im NDR Livecenter).

Egal, wie es nach dem 1:0-Sieg in Köln nun in Kiel ausgeht, der 33-Jährige ist jetzt schon stolz auf seine Mannschaft: "Jeder weiß, dass diese Saison so oder so schon eine historische ist."