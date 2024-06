NDR-Sport EM-Spiel Türkei - Tschechien: Tausende zu Fanmärschen in Hamburg Stand: 26.06.2024 16:31 Uhr

Im Hamburger Volksparkstadion wird heute Abend um 21 Uhr das nächste Spiel der Fußball-Europameisterschaft angepfiffen: Die Türkei und Tschechien spielen um den Einzug ins Achtelfinale. Vorab finden rund ums Stadion und in der Innenstadt Fanmärsche statt.

Gleich drei Märsche waren im Vorfeld geplant. Der wohl größte findet derzeit in Stellingen statt. Tausende türkische Fans starteten um 17 Uhr und wollen vom S-Bahnhof Stellingen über den Binsbarg bis zum Volksparkstadion ziehen. Ein zweiter Marsch der Türkei-Fans führt von Altona zum Fanfest auf dem Heiligengeistfeld. Ab 17.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Ecke Max-Brauer-Allee/Holstenstraße. Im Anschluss geht es dann über die Holstenstraße, Reeperbahn und den Millerntorplatz in die Glacischaussee zum Heiligengeistfeld.

Auch tschechische Fans veranstalten Fan-Marsch

Tschechische Fans sammelten sich um 17 Uhr an der Bahrenfelder Trabrennbahn um ebenfalls gemeinsam zum Volksparkstadion zu marschieren. Die Polizei rechnete hier im Vorfeld mit etwa 3.000 Menschen. Die Route soll laut eines Sprechers über die Straßen Luruper Chaussee, Kielkamp und August-Kirch-Straße verlaufen. Die Polizei begleitet die Aufzüge erneut mit einem Großaufgebot.

Trinkwasser- und Sonnencreme-Spender beim Fanfest

Weil es den ganzen Tag sehr warm sein wird, hat die Feuerwehr bereits darauf hingewiesen, dass Fußball-Fans viel trinken und sich vor Sonne schützen sollten. Beim Fanfest auf dem Heiligengeistfeld wurden im Vorwege einige Maßnahmen getroffen: An mehreren Stationen steht kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Außerdem wurden 15 kostenfreie Sonnencreme-Spender auf dem Gelände aufgestellt. Und vor allem vor den Gastronomieständen gibt es viele schattige Plätze, an denen man sich abkühlen kann.

Ausgedünnter S-Bahn-Fahrplan am Morgen

Erste Auswirkungen des Spiels gab es schon am Morgen und zwar auf den Fahrplan der S-Bahn. Die Züge der Linie S2 waren am Morgen statt im Fünf-Minuten- nur im Zehn-Minuten-Takt unterwegs - um Personal einzusparen. Wie ein Sprecher NDR 90,3 sagte, muss wegen des recht späten Anpfiffs der Partie am späten Abend mehr Personal eingesetzt werden. Da fahren die Züge dann nämlich länger.

