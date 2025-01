NDR-Sport Eishockey: Wolfsburg bezwingt Bremerhaven im Nordduell Stand: 12.01.2025 16:28 Uhr

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Sonntag das Nordduell in der Deutschen Eishockey-Bundesliga (DEL) für sich entschieden. Die Niedersachsen besiegten die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Mann des Spiels war Andy Miele mit seinem Siegtreffer in der Overtime (64.). Zuvor hatte Teamkollege Matthew White zum 1:0 getroffen (43.) und Bremerhavens Alexander Friesen ausgeglichen (52.). Die Grizzlys sind in der Tabelle Siebter, die Pinguins bleiben Dritter. Ergebnisse und Tabelle | 12.01.2025 16:28