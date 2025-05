Relegation um die 2. Bundesliga Braunschweig vor Saarbrücken-Rückspiel - "Job noch nicht erledigt" Stand: 27.05.2025 08:09 Uhr

Eintracht Braunschweig hat nach dem Erfolg im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken gute Aussichten auf den Zweitliga-Klassenerhalt. Die Niedersachsen aber ermahnen sich selbst, im Rückspiel nochmal eine ebenso konzentrierte Leistung abzurufen.

Die Rettung ist nah - doch Eintracht Braunschweig schärft vor dem entscheidenden Showdown noch einmal die Sinne. "Die Basis ist gut", sagte Zwei-Spiele-Trainer Marc Pfitzner vor dem heutigen Rückspiel gegen die Saarländer (20.30 Uhr, im Audio-Stream und im Live-Ticker): "Aber der Job ist noch nicht erledigt."

Nachlassen gilt nicht für den BTSV, der das Hinspiel um den Verbleib in der 2. Liga in Saarbrücken mit 2:0 gewonnen hatte. Nun wollen die "Löwen" zu Hause den Klassenerhalt endgültig perfekt machen.

Pfitzner: "Erst die Hälfte der Relegation gespielt"

Dazwischen aber liegen noch mindestens 90 Minuten. "Es ist erst die Hälfte der Relegation gespielt, die zweite Halbzeit findet am Dienstagabend statt", sagte Pfitzner, der den Trainerjob nach der regulären Saison von seinem freigestellten Chef Daniel Scherning für die Relegation übernommen hat. "Es ist noch nichts gewonnen!"

Und doch, so scheint es, hat der Trainerwechsel noch einmal einen wichtigen Impuls gegeben. Pfitzner redet die Eintracht stark, um den Absturz in die Drittklassigkeit zu verhindern. "Er ist in unsere Köpfe gekommen", sagte Torwart Ron-Thorben Hoffmann, und er habe "die richtigen Worte gefunden". Mit dieser neuen "Energie ist uns ein großer Schritt gelungen. Mehr aber auch nicht."

FCS-Coach Schwartz hofft, BTSV-Stürmer Polter mahnt

Und so ganz hat auch der FCS seine Hoffnungen noch nicht verloren. "Ein 0:2 ist nicht optimal, aber es ist im Fußball schon alles passiert", sagte Trainer Alois Schwartz: "Man kann das aufholen, aber dafür müssen wir anders auftreten."

BTSV-Angreifer Sebastian Polter mahnt an, dass "wir den zweiten Schritt am Dienstag gehen müssen". Basis des Erfolgs im Saarland seien "Klarheit und eine Struktur" gewesen, sagte der 34-Jährige. Das gelte es im Rückspiel erneut auf den Platz zu bringen und den Klassenverbleib zu "finalisieren. Natürlich ist der erste Schritt wichtig in einer Relegation, aber am Dienstag müssen wir das Spiel nochmal genauso annehmen".

"Saarbrücken ist der Gegner, aber viel wichtiger ist unser Auftreten, unser Matchplan und wie wir das umsetzen."

— BTSV-Interimstrainer Marc Pfitzner

Damit das gelingt, betonte Pfitzner am Montag, sei es wichtig, "auf die neue Ausgangssituation gut vorbereitet zu sein". Der Interimscoach ist "zuversichtlich", dass es gelungen sei, "dass wir auf alles, was uns der Gegner anbietet, reagieren können".

Abgesehen davon aber "fokussieren wir uns auf uns". Denn ja, "Saarbrücken ist der Gegner, aber viel, viel wichtiger ist unser Auftreten, unser Matchplan und wie wir das umsetzen". Freie Köpfe und körperliche Frische seien dafür am Ende einer in jeder Hinsicht zehrenden Saison weiterhin entscheidend. Auch deshalb habe man in den wenigen Tagen zwischen den beiden Partien gegen die Saarländer viel Wert auf Regeneration gelegt.

Eintracht bittet Fans, auf Platzsturm zu verzichten

Mit Blick auf die mögliche Rettung bittet die Eintracht ihre Fans, eine große Party auf dem Spielfeld zu vermeiden. "Wenn es zu einem Platzsturm kommt, dann kann man den aufgrund der Dynamik sicherlich nicht verhindern", sagte Eintracht-Sprecher Luca Podlech. Man sei "auf das Szenario vorbereitet". Der Club wünsche sich "aber auch keinen Platzsturm", wenn der Klassenerhalt gelinge.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Jaeckel, Bicakcic, Köhler - Rittmüller, Krauße, Tempelmann, Conteh - Philippe, Polter, Gomez

1. FC Saarbrücken: Menzel - Becker, Sonnenberg, Bichsel - Fahrner, Sontheimer, Vasiliadis, Rizzuto - Rahibic - Brünker, Krüger

