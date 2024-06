NDR-Sport Einen Tag vor EM-Start: Tschechiens Nationalmannschaft in Hamburg gelandet Stand: 13.06.2024 16:26 Uhr

Auch in Hamburg steht die Fußball-EM in den Startlöchern. Einen Tag vor Beginn der Europameisterschaft ist Tschechiens Nationalmannschaft in der Hansestadt angekommen. Das Team trainiert in Norderstedt und trägt zwei Vorrunden-Partien im Volksparkstadion aus.

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft ist am Donnerstagmittag auf dem Flughafen Fuhlsbüttel gelandet. Das Team - alle in grauen Anzügen, weißen Hemden und weißen Sneakern - wurde im Anschluss mit einem ausgerollten blauen Teppich, einem mit der tschechischen Fahne beflaggten Airport-Fahrzeug und von EM-Maskottchen Albärt auf dem Rollfeld begrüßt.

In den vergangenen Tagen waren mit der Türkei, den Niederlanden und Polen bereits Mannschaften angekommen, die während der Europameisterschaft ihr Quartier im Norden Deutschlands beziehen.

Wohnen in Lemsahl, trainieren in Norderstedt

Das Team der Bundesliga-Stars Patrik Schick, Adam Hlozek (beide Bayer Leverkusen) und Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg) wird während der EM in Deutschland im Hotel Treudelberg im Stadtteil Lemsahl wohnen. Auch hier wurde die Mannschaft mit Bannern und Flaggen begrüßt. Trainieren wird das Team im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion.

Der dortige Rasen hatte nach einer Doppelbelastung in der zurückliegenden Regionalliga-Saison durch Eintracht Norderstedt und die zweite Mannschaft des FC St. Pauli in den vergangenen Wochen wieder in Schuss gebracht werden müssen. Am Freitagvormittag gibt es den ersten Test, ob das gelungen ist, dann findet um 11 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit statt.

Tschechien gegen Georgien und die Türkei im Volksparkstadion

Die Tschechen werden zwei ihrer drei Vorrunden-Spiele in Hamburg austragen: am 22. Juni gegen Georgien (15 Uhr) und am 26. Juni (21 Uhr) gegen die Türkei. Erster Gruppengegner der Mannschaft von Trainer Ivan Hasek sind am 18. Juni in Leipzig die Portugiesen (21 Uhr).

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 13.06.2024 | 19:30 Uhr