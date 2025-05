NDR-Sport Doppeltes Statement: FC St. Pauli baut Solaranlage in Regenbogenfarben Stand: 27.05.2025 10:23 Uhr

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli treibt seine Nachhaltigkeitsbemühungen voran: Auf dem Dach der Nordtribühne des Millerntorstadions ensteht noch vor dem Start der neuen Saison eine große Photovoltaik-Anlage in den Farben des Regenbogens. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert unterdessen die DFL.

Von Florian Neuhauss

Der Ort ist ganz bewusst gewählt. Denn auf dem Dach der Nordtribüne werden die Sonnenkollektoren künftig täglich für bis zu 4.000 Menschen ein Blickfang sein. So viele sind es, die jeden Tag Hamburgs neues Wahrzeichen besteigen, den Grünen Bunker auf dem Heiligengeistfeld.

"Wir dachten uns, dass es super ist, ein Statement mit dem Impact der PV-Anlage zu verbinden", erklärt St. Paulis Vizepräsidentin Esin Rager im NDR Interview. "Wir haben gesagt, wir zeigen Flagge - auch auf unserer PV-Anlage." Passend dazu gab der Club das anstehende Bau-Projekt am Dienstag öffentlich bekannt, dem deutschen Diversity-Tag.

"Wir können durch die Photovoltaik-Anlage nicht nur ein Zeichen für regenerative Energien, sondern auch für Diversität setzen."

— Martin Finger, Bereichsleiter Infrastruktur beim FC St. Pauli

Die bunten Module hat das Fraunhofer-Institut entwickelt. Die 1.800 m² große Anlage selbst wird zusammen mit einem Sponsor aus der Ökostrom-Branche gebaut. Insgesamt umfasst sie 1.080 Module (180 pro Farbe), die pro Jahr 285.000 kWh Strom erzeugen sollen. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch von 80 Mehrfamilien-Haushalten.

"Das ist für unsere Grundlast eine wesentliche Erleichterung, zumal wir mit dem Fußballstadion einen relativ hohen Stromverbrauch haben", sagt Martin Finger, der bei den Hamburgern den Bereich Infrastruktur leitet. Dass die Module nicht mehr schwarz sein müssen, sondern farbig laminiert und trotzdem leistungsstark sind, nennt Finger eine "sehr wichtige Innovation". Der Stromverbrauch des Stadions könne im Sommer so "ganz gut abgedeckt werden. Im Winter müssen wir dann weiterhin Strom dazu beziehen."

Deutliche Kritik der Deutschen Umwelthilfe an der DFL

Damit ist St. Pauli genau auf der Linie der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die die Nachhaltigkeitsbestrebungen in der Deutschen Fußball Liga (DFL) seit Jahren kritisch begleitet. Die DUH fordert unter anderem, dass die Clubs mindestens 20 Prozent ihres benötigten Stroms durch erneuerbare Energien auf dem Stadiongelände selbst produzieren - und den Rest durch zugekauften 100-prozentigen Ökostrom decken.

Die 7 Forderungen der Deutschen Umwelthilfe an die DFL

Keine Inlandsflüge zu Auswärtsspielen der Mannschaften Mehr Fahrradstellplätze als Autoparkplätze Vergünstigte deutschlandweite Zugfahrten auch im ICE für auswärtsreisende Fans Eigenstromproduktion aus erneuerbaren Quellen von mindestens 20 Prozent auf dem Stadiongelände 100 Prozent zertifizierter Ökostrombezug aus erneuerbaren Quellen Ausschließlich Mehrwegverpackungen für Getränke und Speisen im und vor dem Stadion Faire und nachweislich umweltfreundlich hergestellte Merchandise-Produkte sowie ein verantwortungsvoller Konsum

Die DFL hat vor drei Jahren als erste Profisport-Liga eine Nachhaltigkeitsstrategie in der Lizenzierungsordnung verankert - und nimmt die Clubs seitdem in die Pflicht. Allerdings wurden die Hürden zunächst bewusst sehr niedrig angesetzt, um alle mitzunehmen.

So mussten zur neuen Saison zwar erstmals Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit erfüllt werden, um die Lizenz zu erhalten. Dabei ging es allerdings lediglich darum, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und einen Nachhaltigkeitsbeauftragten zu benennen.

Der Bereichsleiter für Kreislaufwirtschaft bei der DUH, Thomas Fischer, lobt den Schritt, dass sich die DFL "eine gewisse Verbindlichkeit geschaffen hat, indem sie Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und diese mit der Lizenzvergabe verknüpft hat". Fischer sagt aber auch: "Dafür gibt es von uns keinen Applaus." Die Liga sei reichlich spät dran und jetzt komme es eben auf die weiteren Ambitionen an.

"Genau daran hakt es: Das Ambitionsniveau ist überhaupt nicht festgelegt", betont Fischer. "In den Leitlinien ist geregelt, dass jetzt Ziele formuliert werden müssen. Aber es ist nicht geregelt, ob diese ambitioniert sein sollen oder ob sie so niedrig gesetzt werden, dass auch wenig umweltbewusste Vereine drüberspringen."

Clubs haben unterschiedliche Voraussetzungen

Mögliche Vorgaben der DFL seien indes "eine schwierige Sache, weil alle Clubs unterschiedliche Voraussetzungen haben", meint St. Paulis Vizepräsientin. Das Millerntorstadion stehe zum Beispiel mitten in der Stadt und sei sehr gut an den ÖPNV angebunden. Andere Stadien lägen am Stadtrand. "Da ist das Thema Mobilität ganz unterschiedlich zu bewerten", so Rager. Laut Cluberhebung kommen 59 Prozent der Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Spielen, 14 Prozent mit dem Rad oder zu Fuß.

"Ich würde nicht so weit gehen und von Greenwashing sprechen. Die DFL schafft jetzt die Strukturen, auf deren Grundlage dann die Ziele formuliert und erreicht werden können. Aber jetzt muss in die Offensive geschaltet werden. Und jetzt muss sich herausstellen, ob das tatsächlich passiert."

— Thomas Fischer, DUH-Bereichsleiter für Kreislaufwirtschaft

Andere Clubs könnten zum Beispiel Wasser aus Flüssen in der Nähe pumpen, um den Rasen zu bewässern. Die Kiezkicker arbeiten gerade an einem anderen Konzept. "Wir versuchen in Zukunft, Regenwasser aufzufangen, Grauwasser zu nutzen oder auch das sogenannte Gelbwasser, was man aus Toiletten gewinnen kann, um damit den Rasen zu bewässern", erläutert Rager. Ohnehin sei es bereits gelungen, durch moderne Technik den Wasserbrauch um 20 Prozent zu senken.

Neben den unterschiedlichen Standorten unterscheiden sich auch die finanziellen Mittel. Rager: "Und trotzdem haben wir alle dasselbe Ziel und wir müssen zusammen schauen, wie wir dieses Ziel erreichen können. Gleichzeitig muss es aber auch Kriterien geben, die erfüllt werden müssen, weil sonst einige Leute nicht ins Machen kommen."

Top-Performer, einzelne Ausreißer - und Nachholbedarf

Im "oberen Tabellendrittel" sieht die Deutsche Umwelthilfe Bundesligisten wie den SC Freiburg, die TSG Hoffenheim, aber auch - "wenn man das ganze Konzept betrachtet" - den VfL Wolfsburg und Werder Bremen.

"Dort setzt man sich schon recht intensiv mit dem Thema Umweltschutz auseinander", berichtet Fischer. Es gebe aber auch Vereine, "die noch hinterherhinken. Dazu gehören Holstein Kiel, der VfB Stuttgart und auch der HSV ist nicht so richtig gut dabei. Da sehe ich noch viel Potenzial."

"Wir haben alle dasselbe Ziel und müssen zusammen schauen, wie wir dieses Ziel erreichen können. Deshalb muss es auch Kriterien geben, die erfüllt werden müssen, weil sonst einige Leute nicht Machen kommen."

— St.-Pauli-Vizepräsidentin Esin Rager

St. Pauli war demnach bisher einer der Clubs, die in einzelnen Bereichen auffallen. Beim FCSP war dies besonders das Merchandising, das auch nach dem Ausrüster-Wechsel voll auf umweltverträgliche und fairgehandelte Kleidung setzt. Mit der großen Solaranlage kommt nun ein weiterer Pluspunkt hinzu.

Auch bei Mehrwegverpackungen für Essen im Stadion komme der Club voran, erklärt Nicole Winkelhake, die im Stadionbetrieb mitverantwortlich ist für nachhaltige infrastrukturelle Projekte: "Im Businessbereich haben wir das schon weitestgehend umgestellt. Und in der nächsten Saison werden wir einen Piloten im Publicbereich umsetzen."

Nachhaltigkeit soll nicht nur ein "Nice to have" sein

Das Thema Nachhaltigkeit hat bei der DFL allerdings noch zwei weitere Facetten: soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Die neue Photovoltaik-Anlage zahlt somit gleich dreimal aufs Konto ein.

"Es ist der Sinn von nachhaltigem Arbeiten, die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales zu verbinden", betont Rager. "Oft denken Menschen, Nachhaltigkeit sei etwas Separiertes, worum wir uns auch kümmern müssen. Tatsächlich ist Nachhaltigkeit aber die Grundlage für unser Leben. Und das Thema muss ganz oben auf der Agenda stehen." Oder in den Worten von Winkelhake: "Nachhaltigkeit ist nicht nur ein 'Nice to have'."

Die Menschen auf dem grünen Bunker können sich spätestens zur neuen Fußball-Saison selbst ein Bild davon machen. Rager: "Und ich finde es sehr gut, wenn die Deutsche Umwelthilfe oder andere Organisationen immer kritisch draufgucken. Denn diese Herausforderung kann nur gemeinsam gelingen." Es gelte: "Je schneller, desto besser. Wir haben nicht mehr viel Zeit."

