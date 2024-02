NDR-Sport Die Hoffnungen von Hannover 96 ruhen auf Tresoldi Stand: 29.02.2024 15:05 Uhr

Nach der unerwarteten Niederlage beim Tabellenletzten VfL Osnabrück will Fußball-Zweitligist Hannover 96 zurück in die Erfolgsspur finden. Ein Sieg im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ist nahezu Pflicht, um Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten.

Zugleich würden die Niedersachsen mit einem Erfolg am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen distanzieren, derzeit haben die Rheinländer nur einen Punkt weniger auf dem Konto als das Team von Trainer Stefan Leitl.

Der 96-Coach setzt gegen Düsseldorf vor allem auf das Comeback von Nicolò Tresoldi. Der Stürmer war beim 0:1 in Osnabrück noch in der ersten Spielhälfte nach einem Zusammenprall mit einer (leichten) Gehirnerschütterung ausgewechselt worden. Der 19-Jährige erholte sich jedoch schnell, trainierte zum Wochenanfang individuell und kehrte am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück

Tresoldi in diesem Jahr der Torgarant

Wie wichtig der gebürtige Sarde für Hannover ist, verdeutlicht ein Blick auf die ersten fünf Spiele dieses Jahres: Tresoldi erzielte vier Tore. Dem Doppelpack in Elversberg (2:2) folgten das 1:0 beim 4:3-Sieg beim HSV und das Siegtor beim 2:1 gegen Fürth.

In Osnabrück ging ohne den jungen Angreifer fast nichts mehr. Der für ihn eingewechselte Cedric Teuchert (bislang neun Saisontreffer) machte die Bälle nicht fest, Sturm-Partner Havard Nielsen (sieben) vergab die wenigen Chancen - und 96 blieb erstmals in diesem Jahr ohne Torerfolg. "Ich glaube, man hat gesehen, wie sehr uns Nicolo in unserem Spiel guttut", erklärte Leitl in seiner Analayse nach der Osnabrück-Partie.

Christiansen ersetzt gesperrten Kunze

Gleichwohl wollen die Niedersachsen nichts überstürzen: "Wir müssen sehen, wie sein Feedback ist. Wenn es so läuft, wie wir es uns wünschen, spricht nichts dagegen, dass er beginnen kann", gab sich Leitl am Donnerstag vorsichtig optimistisch.

Definitiv ersetzen muss der Coach gegen Düsseldorf den gelbgesperrten Fabian Kunze. Dessen Part im defensiven Mittelfeld übernimmt Max Christiansen: "Er kann diese alleinige Sechs gut spielen, weil er ein hohes taktisches Verständnis hat, gerade im Spiel gegen den Ball", sagte Leitl: "Wir werden einen guten Max Christiansen sehen."

Mögliche Aufstellungen:

Hannover: Zieler - Dehm, Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Christiansen - Leopold, Schaub, Ernst - Tresoldi, Nielsen

Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Quarshie, de Wijs, Gavory - Engehardt - Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Tzolis - Vermej

