NDR-Sport DHB Pokal: THW beim Final Four gegen die Rhein-Neckar Löwen

Der THW Kiel muss im DHB-Pokal-Halbfinale beim Final Four gegen die Rhein-Nackar Löwen antreten. Das ergab die Auslosung für die Endrunde in Köln.

"Losfee" war Andreas "Hexer" Thiel. Das Final Four wird am 12. und 13. April in der Domstadt ausgetragen.

DHB-Pokal-Halbfinale: Die Partien beim Final Four in Köln

THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen

MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten

THW Kiel schlägt Gummersbach

Der THW Kiel hatte sich am frühen Donnerstagabend nach einer deutlichen Leistungssteigerung gegen den VfL Gummersbach durchgesetzt und erstmals die Endrunde in Köln erreicht.

Zuletzt hatten die "Zebras" den "Pott" 2022 an die Förde geholt - bei der letztmaligen Austragung des Finalturniers in Hamburg. In den beiden folgenden Jahren waren die Kieler allerdings nur Zuschauer, als in Köln der Champion ausgespielt wurde.

Flensburg scheitert knapp in Melsungen

Die SG Flensburg-Handewitt hingegen war in ihrem Viertelfinale dem Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen knapp unterlegen (28:30) und wird die Endrunde in Köln nur aus der Zuschauerperspektive verfolgen können.

