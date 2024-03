NDR-Sport DFB-Pokal: Wolfsburgs Frauen wollen über Hoffenheim ins Halbfinale Stand: 04.03.2024 16:31 Uhr

Nach der Länderspielpause sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sofort ordentlich gefordert. Im Viertelfinale des DFB-Pokals geht es am Dienstag zur TSG 1899 Hoffenheim. Direkt nach der Partie wird das Halbfinale ausgelost.

Für VfL-Trainer Tommy Stroot war die Länderspielphase eine besondere. Freud und Leid lagen im Wolfsburger Team eng beeinander. Während sich das deutsche Nationalteam um Kapitän Alexandra Popp durch ein 2:0 gegen die Niederlande für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert, platzte für "Oranje" ein großer Traum. "Grundsätzlich glaube ich, dass es den deutschen Nationalspielerinnen guttut, dass sie so ein Spiel für sich entscheiden konnten. Deswegen hilft dieses Erfolgserlebnis auch uns als Gruppe", sagte Stroot.

Die niederländischen Nationalspielerinnen im VfL-Team, Dominique Janssen und Lynn Wilms, habe er direkt nach der Partie in Heerenveen vor Ort schon etwas aufzubauen versucht.

VfL-Frauen träumen vom zehnten Pokalsieg in Serie

Angesichts der Schwere der Aufgabe im DFB-Pokal galt es, keine Zeit zu verlieren. Denn bei der TSG 1899 Hoffenheim, dem aktuellen Tabellenvierten der Bundesliga, dürfte es für die Niedersächsinnen doch merklich schwerer werden als in den ersten beiden Pokalrunden, in denen Turbine Potsdam mit 2:0 und Werder Bremen mit 5:0 bezwungen wurden. Die VfL-Frauen streben den zehnten Titelgewinn in Folge an.

Wie schwierig es im Kraichgau sein kann, zeigte auch das Bundesligaspiel im vergangenen Oktober. Die TSG, die vom früheren Wolfsburger Trainer Stephan Lerch trainiert wird, führte bereits mit 2:0, ehe die VfL-Frauen in letzter Minute noch ein Unentschieden erkämpfen konnten.

"Hoffenheim hat immer eine extreme Qualität"

"Hoffenheim hat immer eine extreme Qualität und viele Talente im Kader. Die Mannschaft hat eine besondere Art und Weise, ihr Spiel zu gestalten. Sie spielen sehr ballbesitzorientiert und es gibt viele Positionswechsel, die wir kontrollieren müssen", sagte Stroot, der von seinen Spielerinnen eine absolute Fokussierung auf die schwere Aufgabe fordert. "Wir kommen jetzt in einer Saisonphase, in der wir komplett in den Gewinnermodus schalten müssen."

