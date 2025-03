DFB-Frauen Wück holt Debütantin Kett - Lohmann kehrt zurück Stand: 25.03.2025 13:06 Uhr

Christian Wück hat seinen 23-köpfigen Kader für die Nations-League-Spiele der Frauen-Nationalmannschaft gegen Schottland benannt. Mit einer Debütantin und vier Rückkehrerinnen geht der Bundestrainer Christian Wück in die Duelle Anfang April.

Die 20 Jahre alte Franziska Kett vom Meister FC Bayern München wurde erstmals in das 23er-Aufgebot der deutschen Fußballerinnen berufen. Dazu kehren Paulina Krumbiegel (Juventus Turin), Sydney Lohmann (Bayern München), Cora Zicai und Rafaela Borggräfe (beide SC Freiburg) in den Kader zurück, nachdem sie zuletzt nicht berücksichtigt worden waren.

Wück über Kett: "Bringt Dynamik und Explosivität mit"

Angreiferin Kett bringe "eine sehr gute Dynamik und Explosivität mit. Mit ihren Fähigkeiten trauen wir ihr den Schritt in die Nationalmannschaft zu und sind davon überzeugt, dass sie über 90 Minuten Leistung auf höchstem Niveau abrufen kann", sagte Wück. Nicht im Kader stehen Rebecca Knaak (Manchester City) sowie Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), die beide an einer Oberschenkelverletzung laborieren.

Der DFB-Kader

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Rafaela Borggräfe

Abwehr: Sara Doorsoun, Giulia Gwinn, Franziska Kett, Sophia Kleinherne, Paulina Krumbiegel, Sarai Linder, Janina Minge

Mittelfeld/Angriff: Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Sara Däbritz, Linda Dallmann, Laura Freigang, Giovanna Hoffmann, Sydney Lohmann, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Alara Sehitler, Elisa Senß, Cora Zicai

Wer hütet das DFB-Tor?

Spannend wird die Torhüterfrage, da sich Wück bisher nicht auf seine Nummer eins festgelegt hat. Der 51-Jährige hatte in seiner Amtszeit nach den Sommerspielen in Frankreich bisher sowohl Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger (34) vom US Club NJ/NY Gotham FC als auch Stina Johannes von Eintracht Frankfurt, Ena Mahmutovic vom FC Bayern und Sophia Winkler von der SGS Essen eingesetzt.

Winkler hat sich allerdings einen Kreuzbandriss zugezogen und kommt für die EM nicht infrage. Berger und Johannes sind neben Borggräfe auch für die Partien gegen Schottland nominiert, Mahmutovic steht nur auf Abruf bereit.

Beim achtmaligen Europameister steht alles unter dem Eindruck der EM. Wück hatte kürzlich betont, dass noch viel Arbeit vor dem Team liege. "Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir ein bisschen weiter wären", sagte der Bundestrainer der Sportschau. Als größte Herausforderung bezeichnete Wück das Thema Stabilität.

Zweimal gegen Schottland

Auf dem Weg zur EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) spielt die DFB-Auswahl in der Nations League nun in Dundee (4. April, 20.35 Uhr/ZDF) und in Wolfsburg (8. April, 17.45 Uhr/live im Ersten und bei sportschau.de) zweimal gegen Schottland. Am kommenden Montag trifft sich das Team in Frankfurt/Main.

EM-Auftakt am 4. Juli gegen Polen

Als letzte Testmöglichkeiten vor der EM stehen für die DFB-Frauen in der Nations League dann noch die Spiele gegen die Niederlande am 30. Mai in Bremen und am 3. Juni auswärts gegen Österreich an. In die EM startet das Wück-Team am 4. Juli (21 Uhr) mit der Partie gegen Polen. Die weiteren Gruppengegner sind Dänemark (8. Juli, 18 Uhr) und Schweden (12. Juli, 21 Uhr).

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 25.03.2025 | 14:17 Uhr