NDR-Sport Desaster gegen Hertha BSC: Eintracht Braunschweig wie ein Absteiger

Desaster gegen Hertha BSC: Eintracht Braunschweig wie ein Absteiger Stand: 16.03.2025 15:24 Uhr

Eintracht Braunschweig hat im Kellerduell der 2. Liga gegen Hertha BSC eine empfindliche Schlappe hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Coach Daniel Scherning unterlag den Berlinern am Sonntag mit 1:5 (0:3) und zeigte dabei am Ende Auflösungerscheinungen.

Von Hanno Bode

Der BTSV hatte nur phasenweise Zweitliga-Format. Ein Potpourri von vielen kleinen Fehlern führte zu einer bedenklich schwachen Mannschaftsleistung. Keeper Ron-Thorben Hoffmann bewahrte die Niedersachsen, die Tabellen-16. bleiben, vor einer noch höheren Pleite. Von den Rängen gab es Pfiffe.

Treffer von Fabian Reese (8.) sowie Derry Scherhant (42.) und ein Eigentor von Jannis Nikolaou (44., Eigentor) sorgten für den 0:3-Pausenrückstand. In der zweiten Hälfte erhöhte Reese zum 4:0 (69.) für das Team von Neu-Coach Stefan Leitl. In der Nachspielzeit verkürzte Lino Tempelmann zunächst (90.+2), bevor Marten Winkler zum Endstand traf (90.+3).

Nach Länderspiel-Pause Kellerduell in Münster

Während Hertha nun etwas durchatmen kann, ist die Lage für den BTSV noch brenzliger geworden. Nach der Länderspiel-Pause steht am 30. März (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) die Auswärtspartie beim Tabellen-15. Preußen Münster für die "Löwen" an. Im Falle einer Pleite beim Aufsteiger würde der Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz auf sechs Zähler anwachsen.

Braunschweig zu harm- und körperlos

Scherning war am Sonntagmorgen nach einer Nacht mit wenig Schlaf und viel Schüttelfrost ins Eintracht-Stadion gefahren, um sich dort von den Mannschaftsärzten versorgen zu lassen. Der Coach wollte im wichtigen Kellerduell mit dem tief gefallenen einstigen "Big City Club" von der Spree unbedingt an der Seitenlinie stehen. Was der 41-Jährige von dort aus dann im ersten Abschnitt von seinen Schützlingen sah, dürfte für seine Genesung nicht sonderlich förderlich gewesen sein.

Neben den altbekannten Defiziten in der Vorwärtsbewegung - nur Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg hat in Liga zwei weniger Treffer erzielt als der BTSV - zeigten die Niedersachsen gegen Berlin auch in der Arbeit gegen den Ball große Schwächen. Zu passiv, zu körperlos und zu unsortiert präsentierte sich die Eintracht-Defensive bei den Hertha-Angriffen, die zu den Gegentoren führten.

Eintracht-Abwehr macht es Hertha leicht

Reese eröffnete die Berliner Fest-Spiele in der Löwenstadt mit einem satten Rechtsschuss in den Giebel. Um ihn herum standen drei Braunschweiger. Kurz vor der Pause erhöhte Scherhant nach einem Konter über wenige Stationen zum 2:0. Das Rückzugsverhalten des BTSV hatte dabei ungefähr Kreisliga-Format. Es folgte als "Krönung" eines misslungenen Eintracht-Auftritts in Hälfte eins das Eigentor von Nikolaou, der eine Scherhant-Hereingabe ins eigene Netz bugsierte.

Das 0:3 zur Pause entsprach durchaus dem Spielverlauf. Denn während die Scherning-Elf kein einziges Mal richtig gefährlich geworden war, hatten die Gäste weitere Tormöglichkeiten ausgelassen.

BTSV besser, aber immer noch nicht gut

Nach dem Seitenwechsel und der Hereinnahme der Angreifer Richmond Tachie und Sebastian Polter entwickelten die Hausherren mehr Druck und kamen endlich zu Abschlüssen aus aussichtsreichen Positionen. Ein rascher Anschlusstreffer hätte die Statik der Partie vielleicht noch einmal entscheidend ändern können. Doch er fiel nicht. Und weil die Arbeit gegen den Ball bei den Braunschweigern weiter mangelhaft war, besaß Berlin weiter beste Chancen. Eine davon nutzte der freigespielte Reese mit einem Lupfer zum 4:0.

Damit war die endgültige Entscheidung im Stadion an der Hamburger Straße gefallen, der Torhunger der Gäste aber noch nicht gestillt. Keeper Hoffmann verhinderte zunächst weitere Gegentreffer, musste mit dem Schlusspfiff aber ein weiteres Mal hinter sich greifen. Torschütze Winkler war völlig frei vor ihm aufgetaucht. Zuvor hatte Tempelmann den Anschlusstreffer erzielt.

Spielstatistik Eintracht Braunschweig - Hertha BSC Berlin

26.Spieltag, 16.03.2025 13:30 Uhr

Eintracht Braunschweig 1 Hertha BSC Berlin 5

Tore:

0:1 Reese (8.)

Reese (8.) 0:2 Scherhant (42.)

Scherhant (42.) 0:3 Nikolaou (44., Eigentor)

Nikolaou (44., Eigentor) 0:4 Reese (69.)

Reese (69.) 1:4 Tempelmann (90. +1)

Tempelmann (90. +1) 1:5 Winkler (90. +3)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Nikolaou (63. Ehlers) - F. Kaufmann (85. Dräger), Baas (46. Tachie), Köhler, Di Michele Sanchez (63. Bell Bell) - Tempelmann - Szabó (46. Polter), Philippe

Hertha BSC Berlin: T. Ernst - Gechter, Leistner, Marton Dardai - Kenny, Klemens (76. Bouchalakis), Zeefuik - Cuisance (66. Demme), Maza (76. Thorsteinsson) - Reese (86. Winkler), Scherhant (86. Schuler)

Zuschauer: 22613

