NDR-Sport DEL: Fischtown Pinguins bezwingen Iserlohn Roosters Stand: 12.02.2025 21:55 Uhr

Die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Nachholpartie vom 39. Spieltag erfolgreich bestritten. Die Bremerhavener setzten sich in eigener Arena gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters nach 0:2-Fehlstart noch mit 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) durch. In der Tabelle belegen die Norddeutschen den fünften Rang, der nach der Hauptrunde zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Ergebnisse und Tabelle | 12.02.2025 21:54