NDR-Sport Datencheck: Harry Kane ist (noch) nicht der beste Bundesliga-Stürmer Stand: 30.08.2023 15:10 Uhr

Bayern Münchens Neuzugang Harry Kane hält die Fußball-Bundesliga in Atem. Aber Deutschlands Eliteklasse hat noch andere gute Stürmer zu bieten. Jonas Wind vom VfL Wolfsburg zum Beispiel, der in drei Pflichtspielen schon auf fünf Tore kommt. Die NDR Datencheck zeigt, wer aktuell der beste Angreifer ist.

Von Florian Neuhauss

Niko Kovac war völlig verzückt. "Er ist im Moment der Stürmer Nummer eins bei uns und wahrscheinlich auch in der Liga", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem 2:1-Erfolg beim 1. FC Köln. Die Rede ist von Jonas Wind.

Der Däne kam Anfang 2022 für rund zwölf Millionen Euro aus Kopenhagen zu den "Wölfen" und zeigt zu Beginn der neuen Saison, wozu er fähig ist. Wolfsburg hat seine beiden ersten Spiele gewonnen - alle vier Tore hat Wind erzielt - und ist in der Tabelle ganz vorn mit dabei. Der oft sehr nüchterne Kovac ließ sich gar zu einem Wortspiel hinreißen: "Im Moment ist das der Wind-Sturm."

Die Begeisterung des ehemaligen Top-Mittelfeldspielers in allen Ehren: Aber in Anbetracht von Harry Kane, Bayerns 100-Millionen-Neuzugang, ist Wind nicht wirklich die Nummer eins der Liga. Oder etwa doch?

Wind mit überragender Tor-Ausbeute

Der 24 Jahre alte 1,90-Meter-Mann ist ein typischer Zielspieler. Ein Blick in die Daten zeigt, dass Wind mit einem GSN-Index von 80,54 internationale Klasse verkörpert und bei einem möglichen Index-Wert von 84,89 noch reichlich Entwicklungspotenzial hat.

Zu seinen Stärken gehören seine Technik, seine Kreativität, sein taktisches Verhalten und auch sein Kopfballspiel. Wenngleich er drei seiner vier Saisontore mit dem rechten und eines mit dem linken Fuß erzielt hat. Schwächen hat Wind in seiner Defensivarbeit, bei Dribblings sowie in Sachen Antritt und Tempo. Sein Top-Speed ist in dieser Saison bisher mit 30,40 km/h notiert - das ist eher langsam. Seine 10,71 gelaufene Kilometer pro 90 Minuten können sich für einen Mittelstürmer allerdings sehen lassen.

Überragend sind natürlich Winds Scorer-Werte: In Bundesliga und DFB-Pokal kommt Wolfsburgs Angreifer auf fünf Tore und zwei Vorlagen.

Kane liefert Tore am Fließband

Da kann bislang niemand mithalten. Auch der neue Bundesliga-Superstar Harry Kane nicht, der bei den Bayern nicht im Pokal, sondern im Supercup gegen Leipzig debütiert hatte, und auf drei Treffer und einen Assist kommt. Der 30-jährige Engländer hat bei Tottenham längst seine Weltklasse (GSN-Index 94,94/95,30) unter Beweis gestellt. Vor allem durch seine Abschlussqualitäten, aber auch durch Spielintelligenz und taktisches Verhalten.

Was ist der GSN-Index?

Vier-Säulen-Prinzip:



1. "fußballerische Eigenschaften": Technik, Spielübersicht oder der erste Kontakt: Einschätzungen über 130 fußballspezifische Eigenschaften von mehr als 300 Scouts weltweit.

2. "fußballerisches Potenzial": Wo werden Spieler besser, wo stagnieren sie oder entwickeln sich zurück? Ein Algorithmus analysiert Daten aus der ersten Säule und vergleicht Spielertypen.

3. "Performance auf dem Spielfeld": Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

4. "Spielniveau": Jede Mannschaft oder Liga hat einen Zahlenwert, der ihre Stärke bemisst. Oberliga oder Champions League: Umso höher das Spielniveau des Gegners, desto positiver wirkt es sich auf den GSN-Index aus.

Bewertungs-Skala:



85 - 100: Weltklasse

70 - 85: internationale Klasse

60 - 70: Durchschnitt Bundesliga bzw. der Top 5 Ligen

50 - 60: Durchschnitt 2. Bundesliga

40 - 50: Durchschnitt 3. Liga

30 - 40: Durchschnitt Regionalliga

Zwei GSN-Index-Werte:



aktueller GSN-Index: zeigt die aktuelle, allumfassende Qualität eines Spielers basierend auf den Daten der vier Säulen und Algorithmus-Berechnungen.

möglicher GSN-Index: Künstliche Intelligenz ermittelt anhand der Daten das bestmögliche, zukünftige Leistungsniveau eines Spielers.

Dadurch kann er auch seine Schwächen im Antritt wettmachen, Defizite in der Abwehrarbeit lässt seine Konstanz beim Toreschießen vergessen: 213 Tore in 320 Premier-League-Spielen und 58 Treffer in 84 Länderspielen sind beeindruckend.

Große Konkurrenz in der Abteilung Sturm

Aber es gibt nicht nur den "Hurricane" und Wind, die in der Bundesliga für Sturm im gegnerischen Strafraum sorgen. Union Berlins Kevin Behrens, der erst 2021 im zarten Alter von 30 Jahren sein Erstliga-Debüt feierte, hat in der Bundesliga wie Wind schon viermal getroffen.

Stuttgarts Serhou Guirassy ist gleichauf mit Kane. Und dann ist da auch noch Leverkusens Neuzugang Victor Boniface: Der 20 Millionen Euro teure Nigerianer, den der Werksclub aus Saint-Gilloise geholt hat, ist mit seiner aggressiven Spielweise, seiner Beweglichkeit und seinem Tempo ein ganz anderer Spielertyp.

Berliner Behrens ist der beste Bundesliga-Stürmer

Vergleichbar macht die Leistungen der Performance-Score - und der zeigt, dass Wind (62,95) aktuell nicht der beste Stürmer der Bundesliga ist. Aber auch Kane (63,53) nicht, der es aber zumindest auf Treppchen schafft. Platz eins im ligaweiten Ranking nimmt vor Stuttgarts Guirassy der bärenstarke Berliner Behrens (65,73) ein.

Der gebürtige Bremer hat bisher besonders durch sein Kopfballspiel brilliert - seine vier Saisontore hat er allesamt per Kopf erzielt. Ein Höhenflug, den dem mittlerweile 32-Jährigen nach 94 Zweitliga-Spielen bei Kellerkind SV Sandhausen wohl kaum jemand zugetraut hätte. 11,06 gelaufene Kilometer pro Spiel sind ebenfalls top.

Was ist der "Performance-Score"?

Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

Warum es Wind trotz der meisten Treffer nur auf Rang fünf geschafft hat, verdeutlicht zum Beispiel die Zahl der Expected Goals (xG): 3,85 Treffer wären demnach erwartbar gewesen. Die Vorlagen seiner Mitspieler waren also schon sehr gut. Die Zuspiele für Behrens beispielsweise waren eigentlich nur für 1,53 Tore gut. Die "Überperformance" des Berliners sticht heraus. Aber auch die drei anderen haben im Vergleich zur Qualität ihrer Tor-Möglichkeiten mehr aus ihren Chancen gemacht als Wind.

Der dänische Nationalspieler gibt pro Spiel die wenigsten Schüsse aufs Tor ab (1,52 - sonst bis zu 2,16), hat die wenigstens Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner (3,95 - sonst alle über 5) und die schlechteste Passquote (66,67 Prozent - sonst bis zu 81,36).

Gegen Hoffenheim Wiedersehen mit Weghorst

Aber auch wenn Kovacs Worte ("Er ist im Moment wahrscheinlich Stürmer Nummer eins in der Liga") so nicht richtig sind, bleibt natürlich seine überragende Bedeutung für Wolfsburg. Wind selbst sprach von einem "Traumstart" - der schon am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Auswärtsspiel in Sinsheim seine Fortsetzung finden könnte.

Bei der TSG Hoffenheim spielt auch ein sehr interessanter Stürmer - nämlich Winds Vorgänger beim VfL: Neuzugang Wout Weghorst, der nach seinem Abschied aus Wolfsburg im Januar 2022 noch drei weitere Stationen hatte, debütierte am vergangenen Wochenende bei den Kraichgauern. Der 31-Jährige, der für Wolfsburg in 144 Spielen 70 Tore erzielte, wartet noch auf seinen ersten Treffer für die TSG.

Die besten Bundesliga-Stürmer (nach drei Pflichtspielen) Spieler (Verein) Performance-Score Tore/Vorlagen xG Top-Speed Kevin Behrens (Union Berlin) 65,73 4/2 1,53 30,31 km/h Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) 65,05 4/1 1,86 32,45 km/h Harry Kane (Bayern München) 63,53 3/1 2,09 30,94 km/h Victor Boniface (Leverkusen) 63,08 3/1 1,55 32,21 km/h Jonas Wind (VfL Wolfsburg) 62,95 5/2 3,85 30,40 km/h

