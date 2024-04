NDR-Sport Dank Leistungssteigerung: THW Kiel gewinnt gegen HC Erlangen Stand: 06.04.2024 20:45 Uhr

Glanzvoll war es nicht, aber Handball-Bundesligist THW Kiel hat sich am Samstagabend vor heimischem Publikum zwei Punkte gesichert. Nach einer schwachen Vorstellung in der ersten Hälfte siegten die Norddeutschen gegen den HC Erlangen mit 31:27 (12:16).

Von Christian Görtzen

Durch den Erfolg am 28. Spieltag festigte das Team von THW-Trainer Filip Jicha mit jetzt 38:14 Punkten seinen vierten Tabellenplatz. Sechs Tage nach dem glücklichen Sieg beim TBV Lemgo Lippe taten sich die "Zebras" aber auch in eigener Arena gegen den als Viertletzter in die Partie gegangenen HC Erlangen schwer.

THW Kiel vor der Pause mit vielen Fehlern

Die Franken machten es auch ohne ihren Abwehrchef und Ex-THW-Profi Sebastian Firnhaber (Reha nach Kreuzbandriss) gut. Sie agierten in der Deckung beweglich und zupackend und standen dabei recht kompakt. Und hinter der Abwehrreihe avancierte Klemen Ferlin schnell zu einem Rückhalt. Der Slowene hatte nach einer knappen Viertelstunde eine Paradenquote von 45 Prozent und damit im Fernduell mit Samir Bellahcene deutliche Vorteile.

Das sah auch Jicha so, der Tomas Mrkva für den französischen Europameister brachte (12.). Eine Minute später nahm der Kieler Coach beim Stand von 5:8 seine erste Auszeit, doch viel besser wurde es auch nach den neuen taktischen Instruktionen nicht. Im Gegenteil: Erlangen setzte sich auf fünf Tore (13:8, 20.) von den Norddeutschen ab, die sich weiterhin zu viele technische Fehler und Fehlwürfe erlaubten. Die Kieler scheiterten auch in der Schlussphase der ersten Hälfte mehrmals an Ferlin - zur Pause lagen sie mit 12:16 hinten.

"Zebras" drehen mit großer Entschlossenheit die Partie

Aber: Der THW kam wie verwandelt auf das Spielfeld zurück. In der Deckung jagten die "Zebras" jetzt mit Entschlossenheit dem Ball nach. Und wenn dieser erobert war, ging es ganz fix. Über Gegenstöße wurde der Rückstand in nur zweineinhalb Minuten auf 15:16 verringert. In der 40. Minute sorgte Rechtsaußen Sven Ehrig für das 20:20 (40.) und damit für den ersten Ausgleich seit dem 5:5 (9.). Auf der anderen Kieler Außenposition kam der erst 17 Jahre alte Ben Szilagyi, der Sohn von THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, kurz darauf zu seinem Bundesligadebüt.

THW Kiel - HC Erlangen 31:27 (12:16)

Tore THW Kiel: Johansson 7/2, Ehrig 6, Dahmke 4, Ekberg 4/3, Bilyk 3, Reinkind 2, Wiencek 2, Duvnjak 1, E. Ellefsen a Skipagötu 1, Szilagyi 1

Tore HC Erlangen: Heiny 5, Gömmel 3, Olsson 3, Svensson 3, Zechel 3, Bissel 2, Jeppsson 2, Seitz 2, Steinert 2/1, Bauer 1, N. Link 1

Zuschauer: 10.207

Strafminuten: 6 / 14

Als die Kieler durch einen 3:0-Lauf aus einem 22:22 ein 25:22 (50.) gemacht hatten, schien alles schon darauf hinzudeuten, als würden sie sich jetzt die beiden Punkte nicht mehr nehmen lassen. Doch noch ließ sich Erlangen nicht abschütteln. Erst durch einen weiteren Zwischenspurt zum 28:24 machten die Gastgeber alles klar (56.). Nikola Bilyk entschied mit seinem Tor die Partie. Ben Szilagyi gelang schließlich auch noch sein erstes Bundesligator. Erfolgreichster THW-Profi war Eric Johansson mit sieben Treffern.

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 06.04.2024 | 23:03 Uhr