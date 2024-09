NDR-Sport Cyclassics in Hamburg: Kommt es zum Showdown im "Sprinter-Paradies"? Stand: 05.09.2024 15:40 Uhr

Zum 27. Mal finden am Sonntag in Hamburg die Cyclassics statt - nur eines von zwei Rennen in Deutschland mit UCI-World-Tour-Status. Neben den Radprofis, die knapp 200 Kilometer absolvieren, sind auch Tausende "Jedermänner" am Start. NDR.de überträgt live.

Was haben Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Tim Merlier und Olav Kooij gemeinsam? Sie sind zum einen die erfolgreichsten Sprinter dieser Saison. Das Quartett kommt zusammen auf 37 Siege in diesem Jahr. Und zum anderen: Alle vier haben die Cyclassics in Hamburg noch nicht gewonnen.

Das zu ändern, dazu haben Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Milan (Lidl-Trek), Merlier (Soudal Quick-Step) und Kooij (Visma/Lease a Bike) am Sonntag ebenso die Chance wie Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), der zuletzt bei der Tour de France das Grüne Trikot für den besten Sprinter gewann. Auch der Eritreer bringt es bereits auf fünf Saisonsiege. Drei davon fuhr er - genau wie Philipsen - in Frankreich ein. Christian Prudhomme, Direktor der Tour de France, adelte Hamburg vor dem Rennen am Sonntag als "Sprinter-Paradies".

Erneut Sprint-Ankunft auf der Mönckebergstraße?

Keine Frage, die globale Sprint-Elite ist in diesem Jahr bei den Cyclassics versammelt - die neben Eschborn-Frankfurt das einzige deutsche Eintagesrennen auf der UCI World Tour sind. Wird das Rennen wie im vergangenen Jahr wieder im Sprint entschieden? Damals siegte Mads Pedersen, Sieger der diesjährigen Deutschland-Tour (Lidl-Startrek), auf der Mönckebergstraße. NDR.de überträgt live.

Neben dem Geraer Degenkolb halten in diesem Jahr unter anderem Nils Politt (Köln) und Phil Bauhaus (Bocholt) die deutsche Fahne hoch. Insgesamt gab es bislang vier deutsche Triumphe bei den seit 1996 ausgetragenen Cyclassics. Jan Ullrich gewann 1997, Erik Zabel 2001, Degenkolb 2013 und André Greipel 2015. Rekordsieger ist der Italiener Elia Viviani, der zwischen 2017 und 2019 dreimal hintereinander als Erster die Ziellinie überquerte.

Dreimal über den Waseberg

Die Cyclassics 2024, die im Vergleich zu den Vorjahren mit rund 198 Kilometern minimal kürzer sind, beginnen erneut in der Hamburger City (Start um 11.15 Uhr). Danach geht es in nordwestlicher Richtung aus der Stadt heraus nach Schleswig-Holstein über größtenteils flaches Terrain: über Schenefeld nach Quickborn und Barmstedt, von wo aus über Lützhorn, Mönkloh und Hingsteheide bis nach Bokel eine kleine Schleife gedreht wird. Danach geht es wieder zurück nach Süden - über Pinneberg, Holm und Wedel. Dort - sowie zuvor in Schenefeld - gibt es jeweils Sprintwertungen.

Herausforderung für die Profis und Highlight für die Zuschauer ist der Waseberg in Blankenese. Die Passage ist zwar nur 700 Meter lang, hat allerdings eine Steigung von bis zu 10 Prozent. Nach der ersten Überquerung rund 63 Kilometer vor dem Ziel geht es für das Peloton über die Elbchaussee und Reeperbahn rund 47 Kilometer vor dem Ende des Rennens zum ersten Mal auf die Mönckebergstraße - zur dritten Sprintwertung des Tages.

Anschließend geht es für die Fahrer erneut in Richtung Blankenese, wo der Anstieg am Waseberg zwei weitere Male gemeistert werden muss, ehe die Strecke erneut über Elbchaussee und Reeperbahn ins Ziel zur Mönckebergstraße führt.

Cyclassic-"Jedermann"-Rennen über 60 und 100 Kilometer

Einige Stunden vor den Profis gehen die "Jedermänner" an den Start - mehr als 10.000. Im vergangenen Jahr waren es 12.500 Hobby-Radlerinnen und -Radler. Sie haben die Wahl zwischen einem Rundkurs über 60 oder 100 Kilometer. Das Rennen über 60 Kilometer startet zwischen 7.30 und 8 Uhr, das über 100 Kilometer zwischen 8.40 und 9.50 Uhr. Ziel ist ebenfalls die Mönckebergstraße in der City.

Matthias Pietsch, Geschäftsführer des neuen Veranstalters "Gesellschaft zur Förderung des Radsports", ein Tochteruntenehmen des Tour-de-France Veranstalters ASO, lobte am Donnerstag die Kombination aus "Breitensport und Nachwuchsförderung" neben dem Spitzensport. Pietsch und sein Team hatten die Organisation der "Cyclassics" vor rund acht Monaten übernommen, nun sagte er, man wolle "die Cyclassics wieder dahin bringen, wo sie einmal waren".

Das würde aus seiner Sicht bedeuten, wieder mehr als 20.000 Starter bei den "Jedermännern" zu haben, aber auch die Köhlbrandbrücke wieder in die Streckenführung mit aufzunehmen. In diesem Jahr muss das "Sprinter-Paradies" noch ohne die Brücke und den Hafen auskommen.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 08.09.2024 | 16:17 Uhr