NDR-Sport CHIO: Springreiter Thieme für Nationalteam nominiert

CHIO: Springreiter Thieme für Nationalteam nominiert Stand: 24.06.2024 14:27 Uhr

Knapp eine Woche vor Beginn des CHIO in Aachen hat Bundestrainer Otto Becker das Nationalteam der Springreiter benannt. Im Nationenpreis starten neben dem Mecklenburger André Thieme (Plau am See) auch Hans-Dieter Dreher, Christian Kukuk und Jana Wargers. Aachen ist das letzte Turnier vor der Nominierung des Olympia-Teams. Das erste Springen des CHIO findet am Dienstag kommender Woche statt. Der Nationenpreis mit zehn Mannschaften wird dann am Donnerstag geritten. | 24.06.2022 14:15