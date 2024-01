NDR-Sport Braunschweig-Youngster Youssef Amyn: Asien-Cup statt Abstiegskampf Stand: 03.01.2024 18:20 Uhr

Bei Eintracht Braunschweig ist Sommerzugang Youssef Amyn in der Hinrunde nicht über den "Joker"-Status hinausgekommen. Trotz seiner Reservistenrolle beim Tabellenvorletzten der 2. Liga wurde der 20-Jährige in den Kader der irakischen Fußball-Nationalmannschaft für den Asien-Cup in Katar berufen.

Als Eintracht-Coach Daniel Scherning seine Mannschaft am Dienstagnachmittag zur ersten Trainingseinheit nach der kurzen Winterpause bat, regnete es wie zumeist auch in den Vortagen in der Löwenstadt Bindfäden. Eine angedachte Spielform fiel daher im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Youssef Amyn saß zu diesem Zeitpunkt im Trockenen - genau genommen in einem extra vom irakischen Fußballverband für das Nationalteam gecharterten Flugzeug, das die Auswahlmannschaft nach Abu Dhabi brachte.

In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate bezog die Equipe des spanischen Trainers Jesús Casas ihr Trainingslager für die Asien-Meisterschaft im benachbarten Emirat Katar (12. Januar bis 10. Februar). Dass Amyn zum 26-köpfigen irakischen Aufgebot für die 18. Auflage des Turniers gehört, ist durchaus überraschend. Zum einen, weil der gebürtige Essener beim BTSV nur sporadisch zum Einsatz kommt. Zum anderen debütierte der vormalige U20-Nationalspieler erst im vergangenen November für das A-Team.

Amyn könnte Braunschweig vier Spiele fehlen

Aber der Braunschweiger Youngster hinterließ bei Nationaltrainer Casas offenbar einen bleibenden Eindruck, als er in den Weltmeisterschafts-Qualifikationsspielen gegen Indonesien (5:1) und Vietnam (1:0) seine ersten beiden Länderspiele bestritt. Und so heißt es nun für den Angreifer: Asien-Cup statt Abstiegskampf. Zum Rückrunden-Start auswärts gegen Holstein Kiel (19. Januar) wird der 20-Jährige der Eintracht sicher fehlen. Sollte der Irak die Vorrundengruppe D mit Japan, Indonesien und Vietnam überstehen und anschließend auch die K.-o.-Spiele erfolgreich bestreiten, könnte der Offensivmann den Niedersachsen sogar in vier Zweitliga-Partien nicht zur Verfügung stehen.

Scherning hat so eine Option weniger im Kampf um den Ligaverbleib. Aber auch für Amyn ist der Zeitpunkt des Turniers ungünstig. Denn nach der für ihn unbefriedigenden Hinrunde hätte er die Wintervorbereitung nun dazu nutzen können, sich bei seinem Trainer in den Vordergrund zu spielen. So muss er fürchten, nach seiner Rückkehr vom Asien-Cup weiter außen vor zu sein.

"Weiß, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann"

Aber der 20-Jährige gibt sich selbtbewusst. "Mit der aktuellen Situation gehe ich sehr professionell um. Ich kenne meine Qualität und meine Stärken und weiß, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann", sagte er vor dem Jahreswechsel in einem Interview mit dem Fußball-Weltverband FIFA. "Mein Vereinstrainer und ich pflegen ein sehr gutes Verhältnis. Ich bin sicher, dass meine Zeit schon bald kommen wird", ergänzte Amyn, der seit der Amtsübernahme von Scherning Anfang November nicht mehr für die "Löwen" zum Einsatz gekommen ist.

Zur Wahrheit gehört dabei allerdings auch, dass der 20-Jährige kurz nach dem Trainerwechsel auf Länderspiel-Reise ging, sein Debüt für den Irak feierte und so gar nicht die Möglichkeit hatte, sich dem neuen Coach nachhaltig zu präsentieren.

Traum-Debüt für Iraks Nationalteam gegen Indonesien

Statt in Braunschweig Werbung in eigener Sache zu machen, feierte Amyn am 16. November im Basra Sports City Stadium gegen Indonesien sein A-Länderspiel-Debüt für den Irak. In der 68. Minute wurde er für Bashar Resan eingewechselt, kurz darauf gelang ihm das Tor zum 4:1 (81.). "Das ist für mich bisher das schönste Erlebnis in meiner Karriere. Vor knapp 65.000 Fans in der WM-Qualifikation zu treffen, gelingt einem nicht alle Tage. Es war für mich ein ganz besonderer Moment und hat mich und meine Familie sehr stolz gemacht", erklärte er im Interview auf der Eintracht-Website.

Youssef Amyn bestritt bisher zwei A-Länderspiele für den Irak.

Der Weg zur Weltmeisterschaft 2026 ist für den Irak zwar noch sehr weit. Aber Amyn ist zuversichtlich, die Qualifikation für das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA schaffen zu können. "Wir haben dieses Mal ein sehr gutes Team mit vielen Spielern aus Europa. An der nächsten WM werden 48 Nationen teilnehmen, damit stehen unsere Chancen sehr gut", sagte der Braunschweig-Profi der FIFA.

Amyn will in Katar Historisches schaffen

Zunächst einmal steht für den Stürmer, der im vergangenen Sommer aus der U21 von Feyenoord Rotterdam zu den "Löwen" wechselte, aber der Asien-Cup an. Iraks Auftaktgegner am 15. Januar heißt Indonesien und fällt - siehe das WM-Qualifikationsduell - in die Rubrik "schlagbar". Vier Tage später geht es gegen den dreimaligen Turniersieger Japan, bevor am 24. Januar die Partie gegen Vietnam ansteht.

"Ich denke, dass wir gute Chancen haben. Klar ist Japan der Top-Favorit, aber wir konnten uns gegen Indonesien und Vietnam schon beweisen. Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Amyn. Der BTSV-Profi will mit seinen Teamkameraden in Katar Historisches schaffen. Er träumt vom zweiten Asienmeisterschafts-Sieg des Landes nach 2007. Sollte der große Coup tatsächlich gelingen, würde Youssef Amyn im Irak Heldenstatus erlangen. Ein fraglos schöner Gedanke für einen Mann, der bei der Eintracht schwere Monate hinter sich hat.

