NDR-Sport Berlin liefert Vorgeschmack auf Olympia - MV und SH mit im Boot

Berlin bewirbt sich gemeinsam mit vier Bundesländern um Olympische Spiele. Jetzt gibt es erste Pläne, wo die Wettkämpfe stattfinden würden. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein konkurrieren um die Segel-Wettbewerbe.

Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein präsentierte die Hauptstadt, die demnach Hauptaustragungsort sein soll, am Dienstag das Bewerbungskonzept Berlin+ - und lieferte einen vielversprechenden Vorgeschmack, wie Olympia in Deutschland aussehen könnte. "Es geht um eine riesengroße Chance. Eine Chance für den Sport, eine Chance für Berlin, eine Chance für Deutschland", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bei der Präsentation des Grundkonzepts im Olympiastadion.

"Wir ergänzen uns mit den vorhandenen Sportstätten. Genau das macht die Nachhaltigkeit aus. Mehr als 90 Prozent der Sportstätten sind heute schon vorhanden und können temporär errichtet werden", sagte Berlins Sportsenatorin Iris Spranger (SPD). Offen blieb weiter, ob man sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt.

Olympisches Dorf soll an Messe Berlin entstehen

Konkrete Überlegungen für Wettkampforte gibt es bereits im Grundkonzept. So sollen die Partien der Beachvolleyballer im Berliner Zentrum am Brandenburger Tor stattfinden, wie es bei der offiziellen Einreichung der Bewerbung hieß. Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlangführen, Rugby-Spiele wären im dann neuen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark geplant. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen.

Kanu und Rudern gäbe es auf der Regattastrecke Beetzsee in Brandenburg an der Havel, Golf in Bad Saarow. Gewichtheben, Fechten, Turnen und Kanuslalom in Leipzig.

Segeln in Kiel oder in Warnemünde?

Kiel oder Warnemünde wären wohl naturgemäß bei allen deutschen Bewerbern für die Segel-Wettbewerbe vorgesehen - und sind dabei Konkurrenten. "Segeln können nur zwei ausrichten, Kiel und Rostock-Warnemünde. Die gute Nachricht für Deutschland ist, wir haben zwei herausragende Segel-Standorte für Olympische Spiele und wir sind im sportlichen Wettbewerb", sagte Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Die SPD-Politikerin hob die Vorzüge ihres Standorts heraus: "Wir haben in Rostock-Warnemünde ideale Voraussetzungen: das beste Segelrevier Deutschlands mit stabilen Windverhältnissen, einem geradlinigen Küstenverlauf und der nahen offenen See. Die Segelwettbewerbe würden unmittelbar vor der Küste stattfinden. Nur bei uns können Tausende Zuschauer die Wettbewerbe direkt vom Strand aus verfolgen." Das Athletendorf der Segler könnten Kreuzfahrtschiffe sein, die neue Sportschule eigne sich als Medienzentrum. "Wir brennen dafür. Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass Deutschland erfolgreich ist."

Kiel hat "Bock auf Olympia"

Ihr schleswig-holsteinisches Pendant Daniel Günther betonte: "Für uns zählt alle der olympische Geist. Uns eint, dass wir Olympische Spiele in Deutschland haben wollen. Es ist mir wichtig, dass wir an einem Strang ziehen", so der CDU-Politiker. Schleswig-Holstein "als weltweit bekannter Segelsportstandort" stehe hinter der nationalen Bewerbung und dem Engagement der unterschiedlichen Standorte.

"Wir zeigen Jahr für Jahr, dass wir solche Großveranstaltungen wie die Kieler Woche organisieren können. Wir haben sehr gute Voraussetzungen. Sollte Berlin den Zuschlag erhalten, werden wir die Bundeshauptstadt im echten Norden mit ganzer Kraft und vollem Einsatz unterstützen."

Kiel sei die einzige Stadt weltweit, "wo die Menschen in einem Bürgerentscheid gesagt haben: 'Ja, wir haben Bock auf Olympia'", unterstrich Günther. "Zwei Drittel haben zugestimmt." An der Förde wurden bereits 1936 und 1972 olympische Segel-Wettbewerbe ausgetragen.

Für die Berliner Bewerbung gibt es unterdessen schon Gegenwind. Die Initiative "NOlympia Berlin" will Olympia in der Hauptstadt verhindern und kündigte ein Volksbegehren gegen die Austragung der Spiele an.

Hamburg stellt Pläne am Sonnabend vor

Neben Berlin sind noch München, Nordrhein-Westfalen und Hamburg an einer Austragung interessiert. München hat am vergangenen Dienstag seine Olympia-Pläne für eine mögliche Bewerbung ab 2036 vorgestellt. NRW wird am Mittwoch in Köln die Bewerbung von Rhein-Ruhr präsentieren. Hamburg will seine Pläne am Sonnabend zeigen.

Bis dahin müssen auch alle interessierten Städte und Regionen ihre verfeinerten Konzepte beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) abgeben, der Olympia erstmals seit 1972 wieder nach Deutschland holen will.

Finale DOSB-Entscheidung bis Herbst 2026

Infrage kommen die Spiele 2036, 2040 sowie 2044. Die Konzepte werden bis Ende September 2025 auf die Erfüllung der Mindestanforderungen und die entsprechende Plausibilität geprüft. Die finale Entscheidung über ein deutsches Bewerbungskonzept soll spätestens bis Herbst 2026 getroffen werden. Anschließend muss das Ganze noch von den DOSB-Mitgliedern abgesegnet werden.

