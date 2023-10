NDR-Sport Beachvolleyball -WM: Ehlers/Wickler im Achtelfinale Stand: 11.10.2023 20:45 Uhr

Nils Ehlers und Clemens Wickler stehen bei der Beachvolleyball-WM in Mexiko im Achtelfinale. Das Duo vom ETV Hamburg setzte sich am Mittwochabend (MESZ) gegen direkt die Österreicher Julian Hörl und Alexander Horst durch.

Ehlers und Wickler gewannen ihr Auftaktduell in der K.o.-Runde mit 2:0 (21:12, 21:17) und sind damit weiter ohne Satzverlust. Schon im ersten Durchgang gab das einzige deutsche Männer-Team klar die Richtung vor. Über eine 13:6-Führung ging es schnell zum Satzgewinn. In Satz Nummer zwei leisteten die Österreicher etwas mehr Widerstand, waren schlussendlich aber chancenlos. Die drei deutschen Damen-Duos sind am späteren heutigen Abend in ihren Zwischenrunden-Spielen gefordert.

Ludwig/Lippmann gegen Brasilianerinnen Agatha/Rebecca

Die EM-Dritten Laura Ludwig/Louisa Lippmann bekommen es mit den erfahrenen Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Rebecca Silva zu tun. "Sie haben gute Waffen, um gegen die Topteams zu bestehen", sagte 2012-Olympiasieger Julius Brink. Der neue Vizepräsident des Deutschen Volleyballverbandes (DVV) konstatierte: "Louisa wird mit jeden Ballkontakt besser." Die fünfmalige deutsche Volleyballerin des Jahres überzeugt bei der WM durch druckvolle Aufschläge und eine dominante Blockarbeit.

Svenja Müller/Cinja Tillman spielen gegen das spanische Team Liliana Fernandez Steiner/Paula Soria Gutierrez (beide 21 Uhr). Die Gegnerinnen des in Stuttgart trainierenden Duos Sandra Ittlinger/Karla Borger sind Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy (22 Uhr). Ein Sieg gegen die Olympia-Zweiten aus Australien wäre eine Überraschung.

