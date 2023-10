Beachvolleyball-WM Deutsche Duos mit Auftaktsiegen Stand: 07.10.2023 20:01 Uhr

Bei der Beachvolleyball-WM in Mexiko sind drei deutsche Teams mit Siegen gestartet. Die Hamburger Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler und Laura Ludwig/Louisa Lippmann sowie die Stuttgarterinnen Sandra Ittlinger/Karla Borger gewannen jeweils ihre erste Begegnung.

Die deutschen Meister Ehlers/Wickler setzten sich mit 2:0 (21:7, 21:13) gegen Noe Aravena und Vicente Droguett aus Chile durch. "Das hat sich extrem gut angefühlt", sagte Wickler. "Heute hat sehr viel gepasst", ergänzte Ehlers und freute sich auch über die Begeisterung beim mexikanischen Publikum. Die beiden Spieler vom ETV sind die einzigen männlichen Starter aus Deutschland. Die weiteren Gruppengegner sind die Polen Piotr Kantor/Jakub Zdybek (8.10.) und die US-Amerikaner Chaim Schalk/Tri Bourne (9.10.).

Am späten Samstagabend steigen die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann in das Turnier ein. Das in Hamburg trainierende Duo, das vor einem Monat ebenfalls den DM-Titel gewann, bekommt es ab 22.30 Uhr mit den US-Amerikanerinnen Alexandra Klineman/Hailey Harward zu tun. Im Verlauf der Gruppenphase geht es zudem gegen die Chinesinnen Jie Dong/Fan Wang (8.10.) und gegen die Brasilianerinnen Tainá/Victoria (10.10.).

Ludwig/Lippmann mit souveränem Sieg

Ludwig/Lippmann setzten sich in ihrer Auftaktpartie mit 2:0 (21:12 und 21:10) deutlich gegen die Japanerinnen Miki Ishii und Sayaka Mizoe durch. "Es hat sich alles ein bisschen langsam angefühlt, aber krass, dass wir dann doch so durchziehen konnten", sagte Ludwig nach dem überzeugenden ersten Sieg auf 2.239 m Höhe über die Weltranglisten-20. aus Japan.

An der Seite ihrer Partnerin Lippmann, mit der sie vor knapp zwei Monaten in Wien EM-Bronze geholt hatte, will Ludwig in Mexiko den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Olympische Spiele in Paris machen. Das HSV-Duo spielt nun noch am 08.10. gegen Tochukwu Nnoruga/Franco (Nigeria) und am 10.10. gegen Carol/Barbara (Brasilien).

Ittlinger/Borger gewann in drei Sätzen gegen die Brasilianerinnen Ágatha Bednarczuk und Rebecca Silva mit 2:1 (21:18, 18:21, 15:12). Das Duo freute sich derweil über ihren wichtigen Erfolg gegen die erfahrenen Brasilianerinnen: "Es war ein harter Kampf, und ich bin happy, dass wir das Ding nach Hause gefahren haben. Ein Auftaktsieg bei der WM ist einfach geil", sagte Ittlinger.

Die weiteren Vorrunden-Gegnerinnen der Stuttgarterinnen sind die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng (8.10.) und die Mexikanerinnen Albarran/Vidaurrazaga (10.10.).

Weltmeister haben Olympia-Ticket sicher

Insgesamt gehen jeweils 48 Mannschaften bei den Frauen und Männern ins Titelrennen. Die Teams werden in zwölf Vorrundengruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten sowie die besten vier Drittplatzierten sind für die K.o.-Runde qualifiziert. Die acht verbliebenen Gruppendritten spielen in einer "Lucky-Loser-Runde" vier weitere Teilnehmer aus.

Die Weltmeister bei den Frauen und Männern haben neben der Goldmedaille auch das Olympia-Ticket für Paris schon sicher.

