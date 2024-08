NDR-Sport Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann in Hamburg eine Runde weiter Stand: 23.08.2024 17:32 Uhr

Der Abschied von der internationalen Bühne ist verschoben: Beachvolleyballstar Laura Ludwig erreichte am Freitag mit Partnerin Louisa Lippmann die Runde der letzten Zwölf des Elite-16-Turniers am Hamburger Rothenbaum.

Ludwig/Lippmann besiegten am Freitagnachmittag Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen mit 2:0 (21:17, 21:16). Weil parallel die Brasilianerinnen Agatha/Rebecca den Schweizerinnen Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré mit 0:2 (19:21, 18:21) unterlagen, erreichte das Hamburger Duo noch Platz drei im Pool D und trifft damit am Sonnabend auf ein zweitplatziertes Team einer der drei anderen Gruppen. Die Sieger der vier Zwischenrundenspiele qualifizieren sich fürs Viertelfinale, das ebenfalls am Sonnabend gespielt wird.

Letzes internationales Turnier für Ludwig

Für Ludwig ist es nach dem frühen EM-Aus vor einer Woche das letzte internationale Turnier der Karriere. Vor 20 Jahren hatte sie ihr EM-Debüt gegeben, seitdem gewann sie zehn Medaillen bei den kontinentalen Meisterschaften, viermal sicherte sie sich den Titel. Nach der Saison wird die Olympiasiegerin von Rio 2016 nun ihre Karriere beenden, letzte Station auf ihrer Abschiedstour sind die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September).

Müller/Tillmann auf Kurs - Sorgen um Ehlers

Am Rothenbaum können die Europameisterinnen Cinja Tillmann und Svenja Müller können am Nachmittag den Gruppensieg in Pool A und damit den direkten Einzug unter die besten Acht schaffen, sie treffen in der letzten Partie ihrer Vorrunde auf die österreichischen Schwestern Dorina und Ronja Klinger. Die ersten beiden Gruppenspiele hatte das Duo Müller/Tillmann ohne Satzverlust gewonnen.

Beim Turnier der Männer steht für die Olympia-Silbermedaillengewinner Clemens Wickler und Nils Ehlers am Abend das letzte Gruppenspiel gegen die argentinischen Brüder Nicolás und Tomas Capogrosso an. Wenn Blockspezialist Ehlers spielen kann - der 30-Jährige verletzte sich im ersten Match am Donnerstag gegen die Schweizer Quentin Métral/Jonathan Jordan am linken Knöchel. Auf die zweite Begegnung gegen die Australier Mark Nicolaidis und Izac Carracher wurde am Donnerstagabend deshalb verzichtet.

Auch Henning/Just im Achtelfinale

Das zweite deutsche Duo, Max Just (St. Pauli) und Paul Henning (DJK Düsseldorf), schaffte mit einem 2:1-Sieg (21:14, 19:21, 15:12) gegen die Portugiesen Joao Pedrosa und Hugo Campos am Freitag den Sprung in die Runde der letzten Zwölf.

