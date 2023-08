NDR-Sport Beachvolleyball -EM: Ludwig/Lippmann spielen um Platz drei Stand: 05.08.2023 12:20 Uhr

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Wien den Einzug ins Endspiel knapp verpasst. Das Hamburger Team unterlag dem Schweizer Top-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner mit 1:2 (19:21, 21:19, 14:16).

Ludwig/Lippmann spielen nun im kleinen Finale um Platz drei, so oder so sind die kontinentalen Titelkämpfe aber ein großer Erfolg für das Team, das erst seit Ludwigs Comeback nach der Babypause im vergangenen November zusammenspielt.

Auch im Duell gegen die an Nummer eins gesetzten Schweizerinnen Hüberli/Brunner zeigten beide nach dem verlorenen ersten Durchgang eine gute Leistung. Im entscheidenden Satz wehrten sie zwei Matchbälle ab. Den letzten Ball setzte Lippmann dann aber ins Netz und sorgte so für die Entscheidung zugunsten von Hüberli/Brunner, die 2022 bei der EM in München Silber gewonnen hatten.

Ehlers/Wickler heute im Viertelfinale

Im Kampf um Bronze treffen Ludwig/Lippmann am Nachmittag (16.30 Uhr) auf die Verliererinnen des zweiten Semifinales zwischen Daniela Alvarez/Tania Moreno (Spanien) und Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder (Schweiz).

Ebenfalls heute (15.15 Uhr) steht noch das Viertelfinale des einzigen deutschen Männer-Duos Nils Ehlers und Clemens Wickler an. Die beiden Hamburger spielen gegen die schwedischen Titelverteidiger David Ahman und Jonatan Hellvig.

