NDR-Sport Beachvolleyball -EM: Ludwig/Lippmann müssen nachsitzen Stand: 02.08.2023 17:38 Uhr

Am Mittwoch startete in Wien die Vorrunde der Europameisterschaft. Drei von vier deutschen Frauen-Teams verpassten den direkten Sprung ins Achtelfinale - auch Ludwig/Lippmann müssen in die Qualifikationsrunde.

Das HSV-Duo startete beim Turnier auf der Donauinsel zwar mit einem 2:0-Erfolg gegen die Finninnen Taru Lahti/Niina Ahtiainen, musste sich aber anschließend den Niederländerinnen Katja Stam/ Raisa Schoon 0:2 geschlagen geben. Am Donnerstag bietet sich in der Zwischenrunde die zweite Chance, sich für die Runde der letzten 16 zu qualifizieren.

Gegnerinnen sind dann die Hamburgerin Leonie Körtzinger und Lea Sophie Kunst aus Varel. Das Duo hatte zunächst 0:2 gegen Sandra Ittlinger/Karla Borger (Berlin/Düsseldorf) verloren, anschließend aber gegen Inna und Irina Makhno aus der Ukraine 2:0 gewonnen.

Müller/Tillmann direkt im Achtelfinale

Ittlinger/Borger, die ihr zweites Match gegen Tanja Hüberli/Nina Brunner (Schweiz) 1:2 verloren, müssen ebenfalls in der Hoffnungsrunde ran - und treffen auf Lahti/Ahtiainen. Als einziges deutsches Frauen-Duo qualifizierten sich Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Düsseldorf) mit zwei Siegen direkt fürs Achtelfinale. Zunächst schlugen sie Franziska Friedl/Katharina Schützenhöfer (Österreich) 2:0, anschließend gewannen sie 2:1 gegen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen.

Die deutschen Männer vertritt nur das Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler. Die Hamburger starten am Donnerstag ins Turnier.

