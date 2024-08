Beachvolleyball-EM Beachvolleyball -EM: Ehlers/Wickler im Finale - Müller und Tillmann siegen Stand: 18.08.2024 12:17 Uhr

Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in den Niederlanden das Finale erreicht. Die Hamburger wollen es nun heute Nachmittag Svenja Müller und Cinja Tillmann gleichtun, die am Sonnabend den Titel bei den Frauen holten.

Ehlers und Wickler setzten sich am Sonntagmorgen im Halbfinale mit 2:1 (18:21, 21:17, 16:14) gegen die Italiener Samuele Cottafava und Paolo Nicolai durch. "Es war ein mega knappes Spiel. Ich bin extrem heiß auf das Spiel später", erklärte Wickler. Im Endspiel (15 Uhr) treffen die Olympia-Silbermedaillengewinner entweder auf Martins Plavins und Kristian Fokerots aus Lettland, die sich gegen die Lokalmatadoren Steven van de Velde und Matthew Immers mit 2:0 (21:19,21:19) durchsetzten.

Für Ehlers und Wickler ist es das zweite Finale binnen acht Tagen. Vor gut einer Woche hatten sie bei Olympia in Paris erst den starken Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig geschlagen geben müssen und Silber gewonnen. Den letzten deutschen EM-Titel bei den Männern hatten die London-Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann 2012 in Scheveningen geholt.

Müller/Tillmann brechen deutschen EM-Bann

Am Samstagabend hatten sich Svenja Müller (ETV Hamburg) und Cinja Tillmann (DJK Düsseldorf) bei den Titelkämpfen in den Niederlanden die Krone aufgesetzt. Sie bezwangen im Finale die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti mit 2:0 (21:17, 21:18). Um 20.39 Uhr verwandelte Tillmann den dritten Matchball, nur kurz danach reckte das Duo die goldene EM-Trophäe in die Höhe. "Es ist großartig, ich könnte nicht glücklicher sein", sagte Müller unmittelbar nach dem Ende. "Wir haben unser Ding durchgezogen, Punkt für Punkt gespielt." Es ist der erste deutsche EM-Titel seit sieben Jahren.

Für Müller/Tillmann, die im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz abgegeben haben, ist der Gewinn der Europameisterschaft der größte Karriereerfolg. Zusammen hatte das Duo 2022 bei der WM den dritten Platz belegt, bei den Olympischen Spielen in Paris waren sie zuletzt im Achtelfinale gescheitert. Seit 2020 trainieren Müller und Tillmann am Beachvolleyball-Stützpunkt des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Hamburg.

Dagegen hatte Laura Ludwig bereits am Freitag ihren großen Traum von einer Medaille bei ihrer letzten EM begraben müssen. Die Rio-Olympiasiegerin, die ihre Karriere nach der Saison beenden wird, und ihre Partnerin Louisa Lippmann verloren im Achtelfinale gegen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland mit 0:2 (12:21, 18:21).

