Beachvolleyball Deutsches Duell in Hamburg - Ehlers/Wickler ausgeschieden Stand: 24.08.2024 12:18 Uhr

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat ihren Abschied von der internationalen Bühne noch einmal verschoben. Mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann gewann die 38-Jährige am Sonnabend ihr Zwischenrunden-Match und steht beim Elite-16-Turnier am Hamburger Rothenbaum im Viertelfinale.

Gegen die US-Amerikanerinnen Julia Scoles und Betsi Flint siegten Ludwig/Lippmann mit 21:15, 19:21, 15:12. Am Nachmittag kommt es zum deutschen Duell, Ludwig und Lippmann treffen auf die Europameisterinnen Cinja Tillmann und Svenja Müller, die alle drei Gruppenspiele gewonnen und sich direkt für die Runde der letzten acht qualifiziert hatten.

Ludwig schon vor dem Abschied emotional

Für Ludwig ist es nach dem frühen EM-Aus vor einer Woche das letzte internationale Turnier der Karriere. Vor 20 Jahren hatte sie ihr EM-Debüt gegeben, seitdem gewann sie zehn Medaillen bei den kontinentalen Meisterschaften, viermal sicherte sie sich den Titel. Nach der Saison wird die Olympiasiegerin von Rio 2016 nun ihre Karriere beenden, letzte Station auf ihrer Abschiedstour sind die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September).

Am Freitag hatten Ludwig/Lippmann ihr letztes Gruppenspiel gegen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen gewonnen und sich so Platz drei in Pool D und das Weiterkommen gesichert. Ludwigs internationaler Abschied wurde damit noch einmal verschoben - schon der Gedanke daran ließ die 38-Jährige vor dem Match emotional werden.

Ehlers/Wickler passen erneut und sind raus

Für die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler ist das Turnier beendet. Sie mussten verletzungsbedingt auch das Zwischenrundenmatch am Sonnabend gegen die Niederländer Steven van de Velde und Matthew Immers absagen. Ehlers hatte sich am Donnerstag im ersten Gruppenspiel am linken Knöchel verletzt - das Duo gewann trotzdem, was fürs Weiterkommen reichte. Die beiden anderen Matches ihrer Gruppe hatten Ehlers/Wickler abgesagt.

Das letzte deutsche Männerduo sind damit Paul Henning (DJK Düsseldorf) und Maximilian Just (St. Pauli), sie treffen in der Runde der letzten Zwölf auf Mark Nicolaidis/Izac Carracher aus Australien.

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 25.08.2024 | 22:50 Uhr