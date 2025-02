NDR-Sport BBL: Löwen Braunschweig demontieren Rasta Vechta Stand: 03.02.2025 22:04 Uhr

Die Löwen Braunschweig haben das Niedersachsen-Duell in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit Rasta Vechta deutlich für sich entschieden. Das Team von Coach Jesús Ramírez demontierte den Nordrivalen am Montagabend in eigener Halle mit 103:70 (60:28). Erfolgreichster Schütze für die Braunschweiger, die phasenweise wie im Rausch spielten, war Ferdinand Zylka mit 24 Punkten. Für die restlos enttäuschenden Gäste traf Brandon Randolph (19 Zähler) am häufigsten. Ergebnisse und Tabelle | 03.02.2025 22:04