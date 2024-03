NDR-Sport Baumgart-Effekt verpufft - HSV verliert auch in Düsseldorf Stand: 08.03.2024 20:25 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wandelt auf den Spuren seiner selbst. Wie schon so oft scheint der HSV auch in diesem Frühjahr den Aufstieg zu verspielen. Am Freitagabend unterlagen die Norddeutschen mit 0:2 (0:1) bei Fortuna Düsseldorf. Es war bereits die zweite Niederlage im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart.

Von Christian Görtzen

"Wir müssen klarer werden, wenn wir nach vorne spielen", hatte HSV-Coach Baumgart im Vorfeld der Partie gesagt. Davon aber war in Düsseldorf nichts zu sehen. Die Hamburger boten im Duell mit einem Konkurrenten um den Aufstieg eine enttäuschende Leistung.

Zudem schwächten sie sich selbst - Moritz Heyer sah nur 37 Minuten nach seiner Einwechslung die Gelb-Rote Karte. In der Tabelle rückten die Fortunen am 25. Spieltag mit jetzt 40 Punkten bis auf einen Zähler an den Dritten HSV. Spitzenreiter FC St. Pauli könnte sich am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC auf zehn Punkte vom Stadtrivalen absetzen.

Der HSV gerät wieder früh in Rückstand

Es begann für die Hamburger ähnlich schlecht wie am Spieltag zuvor gegen den VfL Osnabrück (1:2). Am vergangenen Sonntag hatte die erste Gelegenheit des Gegners dazu geführt, dass dieser dann auch gleich jubeln durfte. Der VfL tat dies nach sechs Minuten, in Düsseldorf war dies nach zwölf Minuten der Fall - auch für die Fortuna war es die erste Chance.

Erik Johanesson hatte diese durch einen gefühlvollen Steilpass auf Christos Tzolis eingeleitet. Der Grieche nahm auf der linken Außenbahn Tempo auf, passte auf Höhe des zentralen Strafraumes scharf - durch die Beine von HSV-Verteidiger Ignace van der Brempt - in die Mitte, wo Felix Klaus den Freiraum nutzte und flach zum 1:0 einschoss.

Und als wäre dies nicht schon unerfreulich genug, verletzte sich bei dieser Szene auch noch Noah Katterbach, der sich zu weit entfernt vom Torschützen aufgehalten hatte. Nach Miro Muheim fiel der nächste Linksverteidiger aus. Heyer kam für ihn in die Partie (14.).

Der Gegentreffer hinterließ durchaus Wirkung bei den Norddeutschen. Sie taten sich sehr schwer gegen einen Gegner, der kompakt in der Defensive stand. Zwar erarbeiteten sich die Gäste auf dem tiefen, zerfurchten Rasen mit zunehmendem Verlauf der ersten Hälfte ein deutliches optisches Übergewicht. Es fehlten aber die Ideen, um den Riegel der Rheinländer zu knacken. Der HSV brachte nur eine Torchance zustande. Robert Glatzel hatte sie - sein Flachschuss ging knapp am Pfosten vorbei (30.).

Erst Gelb-Rot für Heyer, ...

Sechs Minuten nach Wiederbeginn der nächste Rückschlag für das Baumgart-Team: Der zuvor schon verwarnte Heyer stieg Klaus mit der Sohle auf den Außenknöchel des rechten Fußes. Die Gelb-Rote Karte war vollauf berechtigt. Für "Joker" Heyer war die Partie somit auch schon wieder beendet.

... dann schon bald der 0:2-Rückstand

Diejenigen HSV-Fans, die jetzt auf eine Trotzreaktion ihres Teams hofften, wurden zügig enttäuscht. Nach einem Fehlpass von Jonas Meffert spielte Fortuna-Profi Dennis Jastrzembski den Ball stark diagonal auf Tzolis, der im Duell mit HSV-Torwart Matheo Raab die Nerven bewahrte und diesen mit einem Flachschuss überwand (63.).

Baumgart versuchte in der 72. Minute noch einmal alles, brachte Anssi Suhonen, Levin Öztunali und Andras Nemeth für Meffert, van der Brempt und Immanuel Pherai. Doch der Effekt blieb aus. Hamburg strahlte weiterhin einfach keine Torgefahr aus. Letztlich durften sich die Norddeutschen bei Torwart Raab bedanken, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel. Er vereitelte mit starken Paraden weitere Chancen für Jastrzembski (80.) und Tzolis (90.+3.). Der Schlusspfiff wirkte für den HSV und seine Anhänger schon fast wie eine Erlösung.

Auf Baumgart und sein Team kommen schwere Zeiten zu. Am nächsten Spieltag ist der SV Wehen Wiesbaden zu Gast im Volksparkstadion. Gegen den Aufsteiger hatte es im Hinspiel nur zu einem 1:1 gereicht.

Spielstatistik Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV

25.Spieltag, 08.03.2024 18:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf 2 Hamburger SV 0

Tore:

1:0 F. Klaus (12.)

F. Klaus (12.) 2:0 Tzolis (63.)

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Oberdorf, Quarshie (44. Siebert), Gavory (87. Uchino) - Tanaka, Y. Engelhardt - F. Klaus (60. Jastrzembski), Johannesson (87. Manu), Tzolis - Daferner (60. Mustapha)

Hamburger SV: Raab - Van der Brempt (72. Öztunali), Hadzikadunic, Schonlau, Katterbach (14. Heyer) - Meffert (72. Suhonen) - Jatta, L. Reis (58. Königsdörffer), Pherai (72. Németh), Benes - Glatzel

Zuschauer: 52000 (ausverkauft)

