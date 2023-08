NDR-Sport Bahnrad-WM: Nächstes Gold für Hinze, Friedrich holt Bronze Stand: 04.08.2023 21:05 Uhr

Emma Hinze hat am Freitag bei der Bahnrad-WM in Glasgow den zweiten Titel geholt. Im 500-Meter-Zeitfahren gewann die Hildesheimerin Gold. Lea Sophie Friedrich aus Mecklenburg sprintete zu Bronze.

Am Vortag hatten Hinze und Friedrich zusammen mit Pauline Grabosch in Weltrekordzeit den Titel im Teamsprint gefeiert. Im Finale über die nicht-olympischen 500 Meter legte die 25-jährige Hinze in 32,820 Sekunden die Bestzeit hin. Friedrich (33,134 Sekunden) und Pauline Grabosch (33,296) folgten auf den Plätzen drei und fünf. Silber ging an die Australierin Kristina Clonan (32,956).

Achtes WM-Gold! Hinze zieht mit Friedrich gleich

Für Hinze ist es die achte Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Damit zog sie mit Friedrich gleich. Die Rekordmarke von Kristina Vogel (elf Titel) rückt immer näher. Schon in der Qualifikation war Hinze in 32,850 Sekunden die Bestzeit gefahren.

Hinze und Friedrich gehen beim Multi-Event in Schottland noch im Keirin am Sonntag und im Sprint am kommenden Mittwoch an den Start und zählen dort zu den Favoritinnen.

