NDR-Sport Aus medizinischen Gründen: Pause für Hansa-Vorstandsboss Marien

Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien nimmt aus medizinischen Gründen eine Auszeit. Jürgen Wehlend wird den Vorstand des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten ab dem 1. März verstärken.

Das teilte der FC Hansa am Mittwoch mit. Marien werde sich auf ärztliche Anordnung hin ab März für voraussichtlich knapp sechs Monate aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen. Der 42-Jährige steht seit 2016 an der Spitze des dreiköpfigen Gremiums.

Marien setzt auf Vernunft: "Uhr schlägt fünf vor 12"

"Wenn einem gesagt wird, dass die Uhr fünf vor 12 schlägt, muss man bei aller Leidenschaft für den Verein und seine Aufgabe Vernunft walten lassen und kurz auf die Bremse treten, um seiner Verantwortung für die eigene Gesundheit und für den FC Hansa Rostock nachzukommen", so Marien.

"Dieser Verein ist in allen Belangen viel zu herausfordernd und zu wichtig, um ihn mit halb gefüllten Tanks zu lenken, zu leiten und vor allem weiter voranzutreiben. Auch wenn es mir nicht leichtfällt, das Ruder zeitweise abzugeben, weiß ich um die gute Besatzung an Bord unserer Kogge."

Wehlend bei Dynamo und in Osnabrück tätig

Wehlend war bereits beim Liga-Konkurrenten VfL Osnabrück (2013 bis 2020) sowie bei Dynamo Dresden (2021 bis 2023) als Geschäftsführer tätig. Der 58-Jährige wird als vierter Vorstand und zugleich erster Stellvertreter in das Gremium berufen, wo er in Zusammenarbeit mit Günter Fett (Vorstand für Finanzen und Verwaltung) sowie Michael Meier (Vorstand für Nachwuchs und Vereinswesen) in den kommenden Monaten interimsweise Mariens Aufgaben übernimmt.

Auszeit schon länger angeordnet

Aufsichtsratsboss Rainer Lemmer bedankte sich bei Marien. Er habe die ärztlich eigentlich schon seit Ende vergangenen Jahres angeordnete Auszeit verschoben, "um den Verein durch die zuletzt sehr schwierige Phase zu führen und mit uns gemeinsam Regelungen und Lösungen für die Zeit seiner Abwesenheit zu erarbeiten. Wir sind zuversichtlich, dass ihn seine Vorstandskollegen Günter Fett, Michael Meier und ab März Jürgen Wehlend gut vertreten werden, so dass er nach fast acht Jahren in dieser herausfordernder Position nun ruhigen Gewissens seinen Akku wieder aufladen und mit neuer und voller Stärke zurück an Bord der Kogge kehren kann."

