NDR-Sport Aufholjagd gelingt nicht: Werder Bremen unterliegt Dortmund Stand: 09.03.2024 20:25 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am Samstagabend die fünfte Heimniederlage der Saison kassiert. Gegen Borussia Dortmund unterlagen die Grün-Weißen mit 1:2 (0:2). Der BVB spielte wegen einer Roten Karte für Marcel Sabitzer eine Hälfte lang in Unterzahl. Werder ist mit 30 Punkten Tabellenneunter.

Von Christian Görtzen

Zunächst einmal gab es Blumen für einen verdienten ehemaligen Werder-Profi: Niclas Füllkrug, der Ende August 2023 zum BVB gewechselt war, erhielt von seinem Ex-Club noch eine offizielle Verabschiedung. Bremen startete danach vielversprechend in die Partie des 25. Spieltages. Die Grün-Weißen standen gut in der Defensive und lauerten vorne auf ihre Chancen.

Nach acht Minuten hatten die Werder-Fans einen Torschrei auch schon auf den Lippen, als Marvin Ducksch freistehend vor BVB-Torhüter Gregor Kobel auftauchte. Zum einen aber war der Heber eine leichte Aufgabe für den Schweizer Schlussmann, zum anderen hätte ein Treffer wegen einer Abseitsstellung ohnehin nicht gezählt. Auch Mitchell Weiser scheiterte bald darauf an Kobel (15.).

Malen und Sancho schocken Werder

Konsequenter agierten wenig später die Borussen vor dem Tor - in Person von Donyell Malen. Nachdem Werder-Keeper Michael Zetterer einen Schuss von Julian Brandt nur unzureichend abgewehrt hatte, war der Niederländer sofort zur Stelle. Er ließ zunächst Jens Stage ins Leere laufen, indem er den Ball volley mit der Fußspitze zurückzog, und sofort danach setzte er zu einem Seitfallzieher an, den er unter Bedrängnis mit einem Schuss ins Tor krönte - Werder lag mit 0:1 hinten (21.).

Und nach 38 Minuten mit 0:2. Entstanden war es wie folgt: Jadon Sancho düpierte dadurch, dass er den Ball schnell mit der Sohle mitnahm, zunächst seinen Gegenspieler Julian Malatini, und dann überwand er Zetterer mit einem Schuss ins kurze Eck. Die Bremer Defensive sah in dieser Szene ganz schwach aus.

Rote Karte für BVB-Profi Sabitzer

Als sich viele im Weserstadion in Gedanken schon in der Pause wähnten, wurde es auf dem Rasen noch einmal turbulent. Marcel Sabitzer trat Weiser gegen die Achillessehne. Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach) zeigte dem BVB-Profi die Rote Karte, welche der Österreicher mit einem Kopfnicken entgegennahm. Würde nach der Pause, gegen dezimierte Gäste, für Werder doch noch etwas gehen?

Njinmah bringt Werder auf 1:2 heran

Nach der ersten Viertelstunde des zweiten Durchganges ließ sich sagen: Es deutete nicht allzu viel darauf hin, dass die Grün-Weißen zumindest noch einen Punkt würden einheimsen können. Es fehlte in der Offensive an Ideen und an Tempo in den Aktionen. Nach einem Missverständnis gab es von den Rängen schon erste Pfiffe.

Bald darauf schallte den Gastgebern lautstarker Jubel entgegen. Nach einer unglücklichen Grätsche von Mats Hummels war Bremens Romano Schmid plötzlich allein durch. Der Österreicher hätte selbst abschließen können, doch er passte quer zu Justin Njinmah, der dann nur noch zum 1:2 einschieben musste (70.). Für den 23 Jahre alten gebürtigen Hamburger war es der sechste Saisontreffer. Zetterer sorgte nur wenig später dafür, dass Karim Adeyemi nicht wieder den alten Abstand herstellte (72.).

Nur: So sehr sich die Norddeutschen in der Schlussphase mühten, für die ganz große Torgefahr sorgten sie nicht mehr. Weiser (79.) und Leonardo Bittencourt hatten ordentliche Gelegenheiten. In der dritten Minute der Nachspielzeit setzte Ducksch einen Freistoß aus sehr guter Position in die Mauer. Mehr kam nicht.

Spielstatistik Werder Bremen - Borussia Dortmund

25.Spieltag, 09.03.2024 18:30 Uhr

Werder Bremen 1 Borussia Dortmund 2

Tore:

0:1 Malen (21.)

Malen (21.) 0:2 Sancho (38.)

Sancho (38.) 1:2 Njinmah (70.)

Werder Bremen: Zetterer - Malatini (65. Veljkovic), N. Stark (83. Alvero), A. Jung - Weiser, Lynen, Agu (79. Bittencourt) - R. Schmid (84. Woltemade), Stage (65. Kownacki) - Ducksch, Njinmah

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Maatsen (84. Bensebaini) - Can - Sabitzer, Brandt (65. Adeyemi) - Malen (46. Hummels), Sancho (74. F. Nmecha) - Füllkrug (65. Özcan)

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)

