NDR-Sport 96-Vorstand fordert Wiederholung der Investor-Abstimmung - Weitere Clubs schließen sich an

Im Streit um den Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) mehren sich die Stimmen für eine Wiederholung der Abstimmung. Hintergrund ist das Votum von Hannovers Martin Kind, der offenbar gegen die Weisung des Muttervereins gestimmt hatte. Nach dem VfB Stuttgart fordern weitere Clubs eine neue Abstimmung.

Rund um den den Investoren-Streit steigt der Druck auf die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL). Nach Präsident Claus Vogt vom VfB Stuttgart fordert nun auch dessen Amtskollege Dirk Zingler von Union Berlin eine Wiederholung der umstrittenen Abstimmung vom 11. Dezember. "Wir tun hier etwas, was es im deutschen Profifußball noch nie gegeben hat und was ihn verändern wird. Wenn wir damit Erfolg haben wollen, unabhängig von der Art und Weise möglicher Investitionen, darf es keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der dafür notwendigen Abstimmungen geben", sagte Zingler der "Welt".

Auch Zweitligist Karlsruher SC "befürwortet ganz klar eine erneute Abstimmung zum Investorenprozess. Bei einer so wichtigen und langfristigen Entscheidung dürfen keine Zweifel aufkommen, ob die demokratische Meinungsbildung korrekt zustande gekommen ist", sagte Geschäftsführer Michael Becker am Donnerstag.

DFL möchte Dialog mit den Fans

Die DFL war zuvor mit einer fast 1.000 Wörter langen Stellungnahme auf die Kritik eingegangen. "Einhergehend mit dem Recht der Mitsprache müssen wir uns alle der Verantwortung stellen, sich intensiv auch mit kritischen Themen auseinanderzusetzen. Nicht jeder Austausch kann garantieren, dass alle Gesprächspartner im Anschluss einer Meinung sind", hieß es in einer Mitteilung der DFL am Donnerstagnachmittag.

Das DFL-Präsidium wolle nun mit Vertreterinnen und Vertretern bundesweiter Fanorganisationen und der Bündnisse der Fanszenen sprechen. Zu einem Termin gab es noch keine Angaben. In den vergangenen Tagen mehrten sich aus einigen Clubs auch die Forderungen nach einer erneuten Abstimmung. Dazu äußerte sich die DFL in ihrer Mitteilung nicht. Es war die erste öffentliche Äußerung des Liga-Verbandes zu dem Thema, nachdem die Proteste am vergangenen Wochenende einen neuen Höhepunkt gefunden hatten.

"Die Abstimmung im Dezember war illegitim."

— Robin Krakau, Vorstand des Muttervereins von Hannover 96

Zu jenen Clubs, die eine neue Abstimmung fordern, zählt insbesondere Hannover 96. "Wir sind weiterhin der Auffassung, dass die Abstimmung in Dezember illegitim war und in Bezug auf die Stimmabgabe nachvollziehbar wiederholt werden muss. Die Stimme aus Hannover sollte dabei von vorneherein als "Nein" gewertet werden", sagte Robin Krakau, Vorstand des Muttervereins von Hannover 96, am Mittwoch dem NDR.

Die notwendige Zweidrittelmehrheit für einen Investoren-Einstieg bei der DFL war mit der kleinstmöglichen Menge an "Ja"-Stimmen zusammengekommen. 24 Vereine stimmten dafür, zehn dagegen und zwei Clubs enthielten sich. Kind hatte sich mit Verweis auf die geheime Abstimmung geweigert zu verraten, ob er mit "Ja" oder "Nein" gestimmt hatte.

Rostocks Marien kritisiert Kind

Kritik daran hatte vor wenigen Tagen auch Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien geübt: "Wenn mir meine Mitgliederversammlung oder mein Aufsichtsrat eine Weisung geben - unabhängig davon, welche Meinung ich habe - dann kann ich meine Meinung vorher einbringen, habe mich dann aber dem demokratischen Meinungsbild des Muttervereins anzuschließen", sagte Marien. "Das ist für mich der Inbegriff von 50+1. Und der wurde gegebenenfalls nicht umgesetzt. Zumindest gibt es Fragezeichen."

50+1-Regelung ausgehebelt?

Das sieht auch Hannovers Krakau so: "Das Bundeskartellamt guckt sich aktuell auch sehr genau die jüngeren Entwicklungen hinsichtlich der Anwendung der 50+1-Regel durch die DFL an." Die 50+1-Regel soll im deutschen Profifußball sicherstellen, dass immer der Mutterverein und nicht die Kapitalseite den entscheidenden Einfluss behält.

Bereits im Dezember hatte das Fanbündnis "Unsere Kurve" das DFL-Votum kritisiert. "Das Zustandekommen des Beschlusses erschüttert den deutschen Fußball in seinen Grundfesten, der 50+1-Regel", so die Vereinigung mit Blick auf das Abstimmungsverhalten von 96-Clubinvestor Kind. Es gebe deshalb nur "eine korrekte Handlungsoption: eine Wiederholung der Abstimmung, und zwar nicht mehr geheim", führte das Bündnis aus. Für eine geheime Abstimmung sei kein "redlicher Grund vorhanden".

VfB-Präsident plädiert für neue Abstimmung

Unterstützung für diese Forderung gab es schon am Mittwoch vom Präsidenten des Bundesligisten VfB Stuttgart, Claus Vogt: Zwar gelte im Sinne der Demokratie, dass die Mehrheit entscheide, könne aber "nicht sichergestellt werden, dass ein demokratisch zustande gekommenes Abstimmungsergebnis korrekt ist, sollte man im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußballs miteinander diskutieren, ob eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL notwendig ist. Ich meine: ja, es ist notwendig!", schrieb der 54-Jährige auf "X" (vormals Twitter).

96-Mehrheitsgesellschafter Kind verwies nach dem Vorschlag von Vogt auf die DFL: "Darüber muss das Präsidium und die Geschäftsführung entscheiden. Und das muss sich mit allen Szenarien auseinandersetzen. Ob der Deal kippen könnte, weiß ich nicht." Er glaube nicht, dass die Gegner des Deals die Mehrheit in den Stadien ausmachen.

Seit Wochen Fan-Proteste in den Stadien

Zuletzt hatte es in zahlreichen Stadien Proteste der Fanszene gegeben. Die Zweitliga-Partie zwischen Hertha BSC und dem HSV (1:2) stand am vergangenen Sonnabend wegen anhaltender Proteste sogar kurz vor dem Abbruch, viele andere Begegnungen waren zeitweise ebenfalls unterbrochen worden. In Berlin wurden Tennisbälle auf das Feld geworfen, in anderen Arenen Schokotaler. Zudem werden immer wieder Spruchbänder ausgerollt.

Zum einen beschäftigt die Fans die Kommerzialisierung, zum anderen befürchten sie die Einflussnahme eines Investors. Die DFL, die aktuell mit zwei potenziellen Partnern verhandelt, betont jedoch, dass der Investor lediglich an den Lizenzerlösen aus dem Verkauf der Medienrechte beteiligt werde und es keinen Anteilsverkauf der DFL gebe. Es sei in jedem Fall so, "dass beide Partner garantieren, dass sie komplett in den von uns festgelegten Roten Linien bleiben", erklärte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke.

