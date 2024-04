NDR-Sport 26:25 in Hannover: HSV Hamburg baut die Siegesserie auf fünf aus Stand: 05.04.2024 21:43 Uhr

Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga seine Siegesserie auf fünf ausgebaut. Das Team von Trainer Torsten Jansen siegte mit 26:25 (12:11) im Nordduell bei der TSV Hannover-Burgdorf.

Von Tobias Knaack

Einen Wurf hatten die "Recken" noch, doch HSVH-Torhüter Jogi Bitter nahm ihn Marian Michalczik mit nur noch zehn Sekunden auf der Uhr weg und lenkte den Ball über die Latte.

Es war das Wimpernschlag-Finale einer zu jeder Zeit spannenden, aber nicht immer hochklassigen Begegnung.

Hanne bricht den Bann

Die Partie startete kurios: Erst nach fünfeinhalb Minuten gab es den ersten Treffer durch Hannovers Martin Hanne. Zuvor hatten die Schützen auf beiden Seiten alles getroffen - Pfosten, Latte, gegnerische Keeper -, nur das Tor nicht.

Einmal angeschoben aber lief das Spiel - zumindest für die Gäste. Zoran Ilic jagte einen Stemmwurf-Strahl in den Winkel zum 4:2 (10.). Die "Recken" hingegen taten sich nach dem European-League-Aus gegen Sävehof unter der Woche schwer, ins Spiel zu finden.

HSVH zieht zwischenzeitlich bis auf sechs Tore weg

Hanne beendte eine fünfminütige Torlos-Phase der Gastgeber und verkürzte auf 3:6 (15.), besser aber waren weiter die Gäste Flexibel im Angriff, stark im Rückzug und mit einem gut aufgelegten Jogi Bitter im Tor setzten sie sich bis sechs Tore ab - 10:4 hieß es nach 23 Minuten für die Jansen-Schützlinge.

In den sieben Minuten bis zur Pause aber fing sich die TSV endlich, stand in der Abwehr nun stabiler und wurde vorne beweglicher. Die Folge: Bis zur Pause kamen sie bis auf einen Treffer heran. Adam Nyfjäll erzielte das Tor zum 11:12 aus Sicht der Gastgeber - der Pausenstand.

Hamburg in dreifacher Unterzahl

Nach Wiederbeginn dauerte es keine Minute und die "Recken" erzielten durch Branko Vujovic den Ausgleich. Die Partie wogte nun hin und her, war wegen vieler Zeitstrafen auf beiden Seiten aber auch ziemlich zerfahren. Kurios: In der 40. Minute schwächten sich die Hamburger binnen fünf Sekunden zunächst doppelt, nur um kurz vor Ablauf der beiden Zeitstrafen in Leif Tessier einen weiteren Spieler für zwei Minuten zu verlieren. In dreifacher Überzahl erzielte Marius Steinhauser die erste Führung des Prokop-Teams (41.) - 17:16.

Absetzen aber konnten sich die Gastgeber nicht. Im Gegenteil: Der HSVH fand wieder besser in seinen Rhythmus und zog nach Ilics siebtem Treffer wieder auf zwei Tore davon (51.). Es blieb aber spannend bis in die letzte Aktion, die Bitter gegen Michalczik für sich entschied und Hamburg den ummubelten Sieg sicherte.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 05.04.2024 | 22:17 Uhr