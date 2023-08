Fußball | DFB-Pokal Zwei Spiele Sperre für Halles Erich Berko Stand: 16.08.2023 11:59 Uhr

Erich Berko wird dem Halleschen FC nicht nur die kommenden beiden DFB-Pokalspiele nicht zur Verfügung stehen, sondern bis zum Ablauf der Sperre auch im Landespokal. Derweil testet Halle mögliche Neuzugänge.

Erich Berko ist für seine Rote Karte beim Pokalspiel des Halleschen FC gegen die SpVgg Greuther Fürth für zwei Spiele gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete damit das Foul des HFC-Spielers mit offener Sohle an Luca Itter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der HFC verlor die Partie am Ende mit 0:1. Die Sperre gilt für zwei Spiele im DFB-Pokal, darüber hinaus bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspeile des HFC. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Halle testet Ajani und Ballmert

Derweil suchen die Saalestädter nach einem Ersatz für Niklas Kreuzer. Nachdem bei dem Verteidiger ein Tumor im Hoden diagnostiziert worden war, fällt Kreuzer zunächst auf unbestimmte Zeit aus. Aktuell spielen zwei Akteure beim HFC vor. Markus Ballmert war zuletzt sechs Jahre beim SV Meppen unter Vertrag, verließ den Verein im Sommer nach dem Abstieg aus der 3. Liga und ist derzeit ebenso auf der Suche wie Marvin Ajani. Der 29-Jährige hatte zwischen 2016 und 2019 für den HFC gespielt, erhielt zuletzt beim MSV Duisburg kein neues Arbeitspapier. "Wir kennen ihn, und er kann die Position zweifelsfrei spielen. Aber wir müssen genau sehen, ob er uns gleich helfen kann", sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik in der "Bild".

Marvin Ajani hat HFC-Vergangenheit.

