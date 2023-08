Fußball | DFB-Pokal Zwei Pokalspiele Sperre für Halles Erich Berko Stand: 17.08.2023 14:15 Uhr

Erich Berko wird dem Halleschen FC nach seiner Roten Karte in zwei Pokalspielen fehlen. Er kann seine Strafe aber im Landespokal absitzen. Derweil kehrt ein alter Bekannter zum HFC zurück.

Erich Berko ist für seine Rote Karte bei der Partie des Halleschen FC im DFB-Pokal gegen die SpVgg Greuther Fürth für zwei Spiele gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete damit das Foul des HFC-Spielers mit offener Sohle an Luca Itter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der HFC verlor die Partie am Ende mit 0:1. Die Sperre gilt für zwei DFB-Pokalspiele, damit sind auch Spiele im Landespokal gemeint. Berko ist also bei zwei FSA-Pokalspielen nicht spielberechtigt, darf danach aber wieder eingreifen.

In der ersten Version dieses Artikels wurde geschrieben, dass Berko seinem Team bis zum Ablauf der Sperre auch im Landespokal nicht zur Verfügung stünde. Grund dafür war eine unklare Formulierung in der DFB-Mitteilung zum Strafmaß Berkos. Die Pressesprecherin des Halleschen FC, Lisa Schöppe, bestätigte auf Nachfrage, dass Berko seine Sperre auch im FSA-Pokal absitzen kann.

Die Mitteilung des DFB im Wortlaut Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Erich Berko vom Drittligisten Hallescher FC im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspiele seines Vereins gesperrt. Berko war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit des DFB-Pokalspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth am 12. August 2023 von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden. Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Halle verpflichtet Ajani

Derweil sind die Saalestädter auf ihrer Suche nach einem Ersatz für Niklas Kreuzer fündig geworden. Nachdem bei dem Verteidiger ein Tumor im Hoden diagnostiziert worden war, fällt Kreuzer zunächst auf unbestimmte Zeit aus. Möglicherweise aber auch nicht so lange, wie ursprünglich gedacht. Bei Probespieler Marvin Ajani konnte der HFC am Donnerstag bereits Vollzug melden. Der 29-Jährige hatte zwischen 2016 und 2019 bereits für Halle gespielt. Auch Markus Ballmert, zuletzt sechs Jahre beim SV Meppen unter Vertrag, spielt derzeit vor.

rei/pm