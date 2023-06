Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz: Kadric bleibt - Felix Müller geht doch Stand: 29.06.2023 20:47 Uhr

Der ZFC Meuselwitz hat die Zukunft von zwei Stammspielern verkündet. Einer bleibt im Altenburger Land. Ein anderer geht trotz vorheriger Zusage.

Der ZFC Meuselwitz hat am Donnerstag zwei weitere Personalentscheidungen bekannt gegeben. Mittelfeldspieler Amer Kadric verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten bis 2024.

Mit 32 Punktspieleinsätzen war der Bosnier, der 2020 vom VfB Auerbach gekommen war, in der vergangenen Spielzeit der "einsatzfreudigste" Zipsendorfer. Vizepräsident Holm Pinder sieht den 28-Jährigen "noch nicht am Ende seiner Entwicklung". Kadric betonte die Kommunikation mit dem neuen ZFC-Coach Georg-Martin Leopold: "Ich hatte gute Telefonate und Gespräche mit dem neuen Trainer und freue mich auf die neue Saison beim ZFC."

Erst "Ja", dann "Nein": Felix Müller

Dagegen wird Innenverteidiger Felix Müller seinen am Freitag, den 30. Juni, auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Laut ZFC hatte der 1,94 Meter lange Müller in der Vorwoche am Donnerstag (22. Juni 2023) seine Zusage gegeben. Am Sonntag teilte er dann mit, dass sich noch etwas ergeben habe, was er "unbedingt prüfen muss". Beim Trainingsauftakt am Montag fehlte Felix Müller dann. Er war 2021 nach einem Jahr beim FC Carl Zeiss Jena nach Meuselwitz zurückgekehrt. In der vergangen Saison absolvierte er 29 Liga-Begegnungen, erzielte vier Tore und holte sich neun Mal Gelb ab.

cke