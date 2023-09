Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz heiß auf den zweiten Saisonsieg Stand: 01.09.2023 14:27 Uhr

Die Leistung stimmte bisher in der jungen Saison, die Punktebilanz ist aber ausbaufähig. Am Sonntag erwartet der ZFC Meuselwitz mit Viktoria Berlin eine junge Truppe, die schon für einige Achtungszeichen gesorgt hat.

Fünf Partien sind gespielt und der ZFC Meuselwitz hat mit seinem neuen Trainer durchaus überrascht. Unter Georg-Martin Leopold spielt die mittlerweile stark verjüngte Mannschaft einen attraktiven Ball und konnte wie zuletzt beim 1:1 bei Hertha BSC II auch für einige starke Ergebnisse sorgen. Einziges Manko: Fünf Punkte aus fünf Spielen sind angesichts der guten Auftritt mindestens zwei bis drei zu wenig. Am Sonntag kommt mit Viktoria Berlin eine Mannschaft in die bluechip-Arena, die man durchaus als eine der Überraschungsmannschaften der ersten fünf Spieltage ansehen kann.

Blutjunge Mannschaft mit zwei Haudegen

Ein Blick auf den Kader genügt, um festzustellen, dass es sich bei den Berlinern um eine extrem junge Mannschaft handelt. Mit einem Altersschnitt von 21,8 Jahren hat man nur noch die U23-Vertretungen von Hertha und Hansa Rostock hinter sich. Die jungen Wilden zeigten aber, wie die Spiele bisher bewiesen, dass sie durchaus für Überraschungen gut sind. Gegen Energie Cottbus und die VSG Altglienicke gab es Heimsiege. Insgesamt stehen schon acht Punkte auf dem Viktoria-Konto, eine durchaus zufriedenstellende Bilanz für das Team von Trainer Semih Keskin.



Wichtige Bausteine seines Teams sind die beiden erfahrenen Eke Uzoma (34 Jahre alt) und Neuzugang Nicolas Hebisch (33). Zudem kehrte Knipser Lucas Falcao nach einem Jahr an die Spree zurück. Dazu kommt Shean Mensah, der von der VSG Altgliniecke zu Viktoria kam. Offensiv haben die Berliner also viel Power. Ob allerdings Uzoma spielen kann, ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Altglienicke fraglich.

Leopold: "Viktoria ist "gallischer Haufen"

Die Meuselwitzer wissen also, was auf sie zukommt. Trainer Georg-Martin Leopold war Augenzeugen beim 1:0 der Viktoria gegen Altglienicke und entdeckte durchaus Ähnlichkeiten zum ZFC-Team. "Das ist ein gallischer Haufen, die hauen sich in alles rein, haben eine hohe Bereitschaft, defensiv zu arbeiten. Die sind jung und wild. Das ist ein 50:50-Spiel. Wenn wir aber alles abrufen, bleiben die drei Punkte in Meuselwitz."



Auf zwei Spieler muss Trainer Leopold verzichten. Christoph Pauling (Trainingsrückstand) und Ben Keßler (Adduktoren) sind noch nicht wieder fit. Arlind Shoshi ist nach seinem Muskelfaserriss auf dem Weg zurück. Der Neu-Meuselwitzer Michel Ulrich arbeitet an seinem Startelf-Debüt. "Er hat sich in den letzten anderthalb Wochen reingehängt, auch Extraschichten gemacht." Ob es für Sonntag schon reicht, wollte Leopold noch nicht verraten.

Letzte Saison: Heimsieg rettete Meuselwitz die Klasse

Das letzte Duell hatte es übrigens in sich: 14. Mai 2023 – der ZFC Meuselwitz liegt drei Spieltage vor Schluss auf dem drittletzten Platz, der – so wissen wir heute – den Abstieg in die Oberliga bedeuten würde. Florian Hansch sorgt mit zwei Tore für einen so wichtigen 2:1-Heimsieg. Es folgen zwei weitere Dreier und die Rettung.



Der Stürmer ist auch stark in die neue Saison gestartet, erzielte bereits drei Tore, gegen die Topteams Lok Leipzig, BFC Dynamo und Hertha BSC. Auch gegen die schwer zu bespielende Viktoria würden seine Tore den Meuselwitzern sehr gut tun. "Er ist ein ganz wichtiger Spieler. Es sind nicht nur die Tore, er macht unglaublich viele Kilometer. Und wenn er kein Tor macht, wir dafür gewinnen, wäre mir das auch Recht", so Leopold.

rei