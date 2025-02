Fans im Osten Zeigt euren Verein der ganzen Welt!

CWSV e.V. / Highland Games (Chemnitz)

Getreu dem Motto der Europäischen Kulturhaupstadt 2025 - C the unseen - sollen am 30.08.2025 auf dem Platz des CWSV e.V. in Chemnitz die II. Chemnitzer Highland Games stattfinden. Geplant ist DAS schottisches Familienevent der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Dabei stehen die Wettkämpfe der Athletinnen und Athleten in der Arena natürlich im Fokus. Neben den Hauptdisziplinen (Hammer werfen, Baumstammstoßen, Stein stoßen, Gewicht Hoch- und Weitwurf), wartet auf die Athletinnen und Athleten das Kräftemessen auch im Bogen schießen, Axt werfen, Strohsack Hochwurf, Farmers Walk und Reifen flippen. Zusätzlich sollen die Besucher jedoch die Möglichkeit erhalten, sich bei einigen Disziplinen selbst auszuprobieren.