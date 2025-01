Fans im Osten Zeigt euren Verein der ganzen Welt!

SV Einheit Altenburg Judo Wettkampf

Wir haben DIE Kampfsportart für alle parat, die keinen Kampfsport mögen: Judo. Nicht nur bedeutet der Name auf japanisch „sanfter Weg“, sondern der Sport funktioniert auch nach dem Prinzip „Siegen durch Nachgeben“. Wie das funktionieren soll könnt ihr euch nicht vorstellen? Fans im Osten könnte es euch zeigen: Am 13.04. beginnt die Saison der Judolandesliga Sachsen in Altenburg! Vereine aus Chemnitz, Leipzig und Crimmitschau treten in der fernöstlichen Disziplin an und machen aus dem Einzelsport ein Team-Event!