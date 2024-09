Fans im Osten Zeigt euren Verein der ganzen Welt!

Die Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins e.V./ Speedklettern, die Abteilung Schach des VfL Gräfenhainichen und die Privilegierte Scheibenschützen-Gesellschaft zu Dresden e.V. bewerben sich um einen "Fans im Osten"-Livestream.

15 Meter die Wand hochklettern in unter sieben Sekunden? Ja das ist Speedklettern, und damit ist diese Sportart nicht einfach nur schnelles Bergsteigen. Nee, da geht es fix die nach oben und nur wer als erster von zweien ankommt, ist eine Runde weiter. Wollt Ihr sehen? Dann lädt die Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins e.V. am 5. Oktober zum Wettkampf ein.

Abteilung Schach des VfL Gräfenhainichen

Die Abteilung Schach des VfL Gräfenhainichen wird im nächsten Mai 80 Jahre alt. Da bietet sich doch ein langes Schachwochenende an, bei dem vor allen die grauen Zellen in Bewegung kommen. Ach ja, damit es auch richtig schwungvoll wird, treten die Schachmannschaften auch noch im Hallenfußball an. Vom 2. bis zum 4. Mai wird nächstes Jahr also gedacht und gekickt und Ihr könnt online dabei sein.