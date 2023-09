Fußball | FSA-Pokal Wird es wieder ein Fußballfest? Sangerhausen freut sich im Pokal auf den HFC Stand: 10.09.2023 09:04 Uhr

Der VfB Sangerhausen und der Hallesche FC haben im Sommer schon einmal vorgetestet. Es wurde ein Fußballfest vor fast 1.000 Zuschauern. Jetzt treffen beide Teams im FSA-Pokal am Sonntag im Friesenstadion erneut aufeinander. "Sport im Osten" ist per Livestream dabei.

Es ist wieder Pokalzeit in Sachsen-Anhalt. Am kommenden Wochenende wird die zweite Hauptrunde im FSA-Pokal ausgespielt. Mit dem Halleschen FC steigt auch der Topfavorit ins Geschehen ein. Deshalb sind am Sonntag (10. September) alle Augen auf den VfB 1906 Sangerhausen gerichtet, der dem Drittligisten im Friesenstadion einen gebührenden Empfang bereiten will. Angepfiffen wird die Partie 14 Uhr, "Sport im Osten" begleitet die Partie im Livestream (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.

Vorgefühlt: Testspiel im Sommer ging an Halle

Man kennt sich. Im Sommer inmitten der Vorbereitungsphase trafen beide Mannschaften schon einmal in einem Testspiel aufeinander. Der HFC gewann vor fast 1.000 Zuschauern beim Verbandsligisten mit 5:1. Für die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic trafen Dominic Baumann per Doppelpack, Jordi Wegmann, Besar Halimi und der nach Greifswald ausgeliehene Jonas Marx. Den Ehrentreffer für den VfB erzielte nach 0:5-Rückstand Kevin Schäffner.

Lang, lang ist's her. Auch zu Oberligazeiten 2007/08 fanden zwei Duelle der Kontrahenten statt. Der HFC gewann beide Partien, in Sangerhausen mit 2:0, zuhause hieß es 4:0.

HFC nach Sieg gegen Sandhausen wieder in der Spur

Ohne den Gastgebern nahe treten zu wollen, es sollte wohl keine Überraschung sein, wenn das Pokalspiel in ähnlichem Rahmen wie der freundschaftliche Vergleich verlaufen würde. Sangerhausen unter Coach Stefan Kuhnert ist zurzeit in der Verbandsliga noch in der Findungsphase und liegt mit zwei Punkten aus fünf Spielen auf Rang 15. Der HFC landete zuletzt in der 3. Liga gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen den Befreiungsschlag und gewann nach Rückstand mit 4:1.

jmd