Handball | DHB-Pokal Wildcats nach Sieg in Frankfurt locker weiter Stand: 30.08.2023 21:01 Uhr

Der SV Union Halle Neustadt ist am Mittwochabend zum Auftakt des DHB-Pokals durch einen klaren 38:25-Sieg beim Drittligisten Frankfurter HC locker in die 2. Runde eingezogen. Lediglich in der ersten Hälfte hatte der Erstligist vor 187 Zuschauern einige Probleme. Damit gelang dem Team vom neuen Trainer Till Wiechers die Generalprobe vor dem Bundesligastart am 9. September daheim gegen die HSG Bad Wildungen Vipers.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (12:12/21. Minute), in der die Führung mehrfach wechselte, konnten sich die Wildcats gegen mutige und tapfer kämpfende Frankfurterinnen erstmal nach 24 Minuten mit drei Toren absetzen (15:12). Bis zur Pause wurde der Vorsprung nach einer Steigerung der Defensive auf 19:14 ausgebaut werden.

Wildcats ziehen davon - Woch kassiert Rot

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Halle um Drücker und zog sukzessive davon. Nach 47 Minuten lag der Favorit erstmals mit zehn Toren in Front (30:20), wobei die Partie längst entschieden war. Kurz vor Schluss gab es für die Wildcats allerdings noch einen Wermutstropfen, da Janne-Lotta Woch, die bereits zwei 2-Minuten-Strafen auf dem Konto hatte, mit Rot vorzeitig von der Platte musste (58.). Beste Werferin des SVU war Julia Niewiadomska (8).