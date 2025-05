Magath, Bayern-Party, Fast-Wunder Wie Jochen Seitz bei Lok Leipzig zum Meister-Schaffner wurde Stand: 27.05.2025 15:14 Uhr

Von Felix Magath entdeckt, wird Jochen Seitz 2000 zum Helden im Bundesliga-Meisterschaftsfinale. In seiner Heimat packte er fast ein Wunder. Jetzt kämpft der Trainer mit Lok Leipzig ums Drittliga-Märchen. SPORT IM OSTEN erzählt vor den Aufstiegsspielen gegen Havelse seine Geschichte.

Von Patrick Franz

Als Jochen Seitz am 29. April 2024 beim 1. FC Lok Leipzig als Chefcoach verkündet wird, ist der Unterfranke in Mitteldeutschland völlig unbekannt. Viele fragen sich, wie Toni Wachsmuth auf ihn gekommen ist. Nach SPORT-IM-OSTEN-Informationen hatte Leipzigs Sportdirektor einen Tipp aus der Beraterszene bekommen. "Mach‘ mal was ganz anderes", soll man Wachsmuth geflüstert und den Namen Seitz gesteckt haben. Und der Erfolg wurde auch ganz anders als erwartet – wie so oft, wenn dieser Name im Spiel war.

"In der ersten Woche unter Magath verlor ich sechs Kilo"

Rückblende: Es läuft das Jahr 1996. Felix Magath, der gebürtig aus Aschaffenburg kommt, kriegt einen Hinweis von Bekannten. Der Bundesliga-Trainer vom Hamburger SV schaut daraufhin ein Spiel seines Heimatklubs Viktoria Aschaffenburg an. Das damalige Talent Seitz trifft doppelt, erinnert sich heute: "Magath meinte, das ist eine Granate. Den würde ich gern nach Hamburg holen – und der HSV hat sogar Ablöse für mich gezahlt." 150.000 D-Mark ist Magath die Verpflichtung damals wert. Für Seitz beginnt das Abenteuer Bundesliga.

Felix Magath (re.) gibt dem jungen Jochen Seitz beim HSV-Training Tipps.

"Ich kam aus einem Dorf mit 2.000 Einwohnern. Das war eine ganz andere Welt. Trainingsdosierung gab es damals auch noch nicht", erzählt Seitz. Er berichtet: "Da gab es dreimal am Tag Training und nur Hauruck und vorne drauf. Ich habe in der ersten Woche sechs Kilo verloren. Magath war ja nochmal eine ganz andere Kategorie als jeder andere Trainer." Der Amateurfußballer hatte gerade erst das Abitur abgelegt, noch die eine oder andere Abschlussfeier mitgenommen. "Es ging nur darum, zu überleben. Heimkommen, schlafen, ich konnte manchmal nicht mal mehr was essen, so fertig war ich."

Sein Fleiß lohnt sich spätestens 2000. Es ist Seitz‘ größter Moment in seiner Profi-Karriere. Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 1999/2000 sorgt seine Flanke auf Markus Oberleitner für das 2:0 von Unterhaching gegen Bayer Leverkusen, das schon ein Punkt zur Deutschen Meisterschaft gereicht hätte. Der FC Bayern München holt kaum für möglich gehalten noch den Titel.

"Wir waren anschließend auf der Meisterfeier eingeladen, sind mit der ganzen Mannschaft dort eingelaufen. Alle Prominenten und Größen wie Franz Beckenbauer oder Boris Becker waren da. Bei Jens Jeremies und mir ging’s noch bis 3 Uhr am nächsten Morgen an der Bar." Während er dem Ex-Dynamo-Dresden-Spieler zum Jubel verhilft, sorgte Seitz für ein Trauma der damals mit Ost-Kickern bestückten Werkself. Michael Ballack, Bernd Schneider und Ulf Kirsten erleben eine ihrer größten Niederlagen als Fußballer.

Haching im Mai 2000: Leverkusens Ulf Kirsten versucht Seitz an einer Flanke zu hindern.

Warum Lok Leipzig Seitz aus Aschaffenburg holte

25 Jahre später – passend zum Jubiläum – kann Seitz dem Osten als Trainer einen großen Erfolg bescheren, indem er Ex-Europapokalfinalist Lok Leipzig 21 Jahre nach Insolvenz und Neugründung erstmals zurück ins Profigeschäft führt. Auch diese Geschichte hat ihre Anfänge allerdings in Aschaffenburg.

Nach seiner Spielerkarriere übernimmt Seitz seinen Heimatverein als Coach. Er arbeitet unter ähnlich schwierigen Bedingungen wie später bei Lok. Infrastruktur veraltet, das Stadion sanierungsbedürftig, Geld für Neuzugänge überschaubar. Dafür bringt der Ex-Erstliga-Kicker die Viktoria aus dem Nichts fast in den Profifußball.

"Lok hat mich auch verpflichtet, weil sie sahen, dass ich in Aschaffenburg wenig finanzielle Möglichkeiten hatte", verrät Seitz jetzt. "Einen guten Trainer macht es aus, bei limitierten Budgets das Beste aus einer Mannschaft heraus zu holen. Vom Etat waren wir bei der Viktoria immer unteres Drittel und haben trotzdem oben mitgespielt. Wenn die Corona-Saison nicht so verlaufen wäre, hätten wir vielleicht sogar den Aufstieg geschafft."

Als Aschaffenburg-Coach begrüßte Jochen Seitz den damaligen Haching-Trainer Sandro Wagner 2022.

Das erste Seitz-Wunder bleibt aus

Denn der Bayrische Fußball-Verband spielt seine unterbrochene Saison 2019/20 einfach bis 2021 weiter, lässt den von Seitz geformten Meister aber nicht in die Aufstiegsrelegation. Stattdessen hängt der Verband eine Zwischenrunde der ersten drei Klubs dran. Aschaffenburg ist eine Amateurmannschaft und darf unter Corona-Regeln erst zwei Wochen davor auf den Platz, die Konkurrenz aus Schweinfurt und Bayreuth als Profiklubs durchweg trainieren.

"Eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit", so sieht Seitz es noch heute. Das Wunder wird ihm dort verwehrt, dafür steht er jetzt bei Lok so dicht davor. Auch wegen seines großen Erfahrungsschatzes.

Seitz lernte hautnah von Trainer-Stars

"Bei Magath waren Disziplin, Fleiß, Wille und die absolute körperliche Fitness wichtig. In Haching war Lorenz Günther-Köstner dafür zugänglicher zu den Spielern und hat auf mannschaftliche Geschlossenheit Wert gelegt", zählt der 162-fache Ex-Bundesliga-Profi auf und ergänzt: "Beim VfB Stuttgart und in Hoffenheim hatte ich Ralf Rangnick, der sehr viel über Taktik philosophiert hat. Auf Schalke wollte Jupp Heyneckes das Tiki-Taka von Madrid einführen, vor allem Passspiel stand da im Fokus. Von jedem konnte ich etwas mitnehmen, man sucht sich immer ein Stück heraus. Außerdem kann ich mich aufgrund meiner Vergangenheit gut in die Gefühlswelt der Spieler hineinversetzen."

Seitz (li.) im Gespräch mit Jupp Heynches auf Schalke 2003.

Seine Handschrift ist eine Mischung, wird bei Lok sichtbar. "Ich glaube, du kannst die Defensive im Fußball anders als die Offensive besser trainieren. Im Angriff geht es um Individualität und Kreativität, im Rückwärtsgang dagegen um Wille, Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit. Letztere Sachen kannst du alle trainieren", erklärt Seitz. Die Blau-Gelben stehen in der Abwehr also meist solide, überraschen aus einer sortierten Deckung.

Neue Prinzipien beim FC Lok ab seinem ersten Training

Doch wie hat er Lok binnen eines Jahres so in die Spur gekriegt? "Ab dem ersten Training habe ich darauf geachtet, dass alle hinterher marschieren – und auch sofort wieder umschalten. Das ist ein Prinzip, was man verinnerlichen und automatisieren muss. Dann bist du gut aufgestellt und die Spieler glauben daran, wenn sie sehen, dass es erfolgreich ist."

Obwohl er zum zweiten Mal Regionalliga-Meister ist, stehen Seitz erneut noch Hindernisse auf dem Weg in die 3. Liga bevor. Samstag musste seine Truppe in die Verlängerung des Landespokal-Finals gegen Aue (6:5 n.E.), während Relegationsgegner TSV Havelse auf der Couch die Beine hochlegte.

"Wir haben jetzt einen Physio mehr da", berichtet der 48-Jährige. Magaths Fitnesslehren helfen ihm, genauso wie das Wissen um die mentale Schiene aus dem Meistermacher-Spiel 2000. "Man sieht daran, wie wichtig der Kopf im Fußball ist. Nach dem 0:1 sind die Leverkusener damals angerannt und von Minute zu Minute nervöser geworden. Du musst klar bleiben, auch wenn du unter Druck bist."

"Wir können Historisches schaffen"

Allerdings fühlt er sich das mit Lok gar nicht. "Wir können nur gewinnen. Uns hat es niemand zugetraut, dass wir Meister werden. Jetzt können wir das i-Tüpfelchen draufsetzen. Wir haben nichts zu verlieren", betont Seitz. Der große Unterschied: Anders als viele andere Relegationsteilnehmer der letzten Jahre meckern die Blau-Gelben über die umstrittene Aufstiegsregelung der 3. Liga nicht permanent.

Sie beteiligen sich an der Reforminitiative, trotzdem sagt der Trainer: "Es hilft jetzt nichts, sich zu beschweren und zurückzublicken. Das kostet uns Energie, die wir jetzt auf dem Platz brauchen. Wir werden vor 12.000 Zuschauern frenetisch unterstützt. Wir können Historisches erreichen, nicht nur für den Verein, sondern auch für uns selbst. Ein Aufstieg mit Lok Leipzig, völlig unerwartet erstmals in die 3. Liga, das nimmt dir keiner mehr." Spätestens dann würde man Seitz im Fußball-Osten überall kennen.