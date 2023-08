Neues vom Krügel-Platz | Folge 8 "Was willst du als FCM-Fan mehr?" Stand: 28.08.2023 12:00 Uhr

Noch immer ungeschlagen rangiert der 1. FC Magdeburg in der zweiten Bundesliga auf dem vierten Tabellenplatz. Nun stehen zwei Höhepunkte an: Daheim geht es gegen Hertha BSC Berlin und dann zum FC Schalke 04. Im Podcast bewerten die FCM-Experten den Saisonstart und werfen einen Blick in die Zukunft des Klubs.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Vier Partien sind in der neuen Zweitliga-Saison gespielt, eine Runde im DFB-Pokal – und der 1. FC Magdeburg ist noch immer ungeschlagen. Am Sonntag trotzte der FCM der Spitzenmannschaft vom FC St. Pauli einen Punkt ab und rangiert nun auf dem vierten Tabellenplatz.

Im Podcast besprechen die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George alle aktuellen Themen rund um den Klub und blicken auf bevorstehende Höhepunkte voraus.

Folge 8 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) So bewerten die FCM-Experten den Saisonstart – ab Minute 01:30

Einige Chancen für St. Pauli, trotzdem eine gewisse Stabilität in der Defensive und ein starker Keeper Dominik Reimann: Die FCM-Experten analysieren die Partie in Hamburg und besprechen, was der Punktgewinn bedeutet.

Außerdem ein Thema: Welche Schulnote vergeben Hensch und George für den Saisonstart des FCM?

2.) "Solche Spiele haben sich die FCM-Fans gewünscht" – ab Minute 09:30

Auf die FCM-Fans warten an den kommenden beiden Spieltagen zwei Highlights: Am Sonnabend gastiert Hertha BSC Berlin in der MDCC-Arena. Zwei Wochen später reist der FCM dann zum FC Schalke 04.

Die FCM-Experten blicken auf die Partien voraus. Guido Hensch sagt: "Solche Spiele haben sich die FCM-Fans gewünscht. Erst Hertha, dann Schalke: Was willst du auch mehr?"

3.) "Der FCM wird irgendwann aufsteigen" – ab Minute 13:00

Nach der positiven Entwicklung in der vergangenen Saison und dem starken Start in die neue Spielzeit ist sich Guido Hensch sicher: "Der FCM ist in der zweiten Liga angekommen."

Zum Abschluss des Podcasts werfen Hensch und George einen Blick voraus: Wo wird der FCM in fünf Jahren stehen? Hensch wagt die Prognose: "Der FCM wird irgendwann in die erste Liga aufsteigen – die Frage ist nicht ob, sondern nur wann."

Außerdem ein Thema: Wird der FCM bis zum Ende der Transferfrist in dieser Woche noch aktiv?

