Biathlon Voigt fehlt angeschlagen auf Schalke

Schon beim letzten Weltcup in Le Grand Bornand hatte Vanessa Voigt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun musste sie auch ihren Start beim Biathlon-Showevent auf Schalke absagen.

Vanessa Voigt muss wegen Krankheit auch für das Biathlon-Showevent auf Schalke am Samstag (28. Dezember) passen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag (27. Dezember) mitteilte, werde stattdessen Anna Weidel gemeinsam mit Justus Strelow aus Dippoldiswalde im Team Deutschland II an den Start gehen.

Voigt hatte zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme bereits auf den Massenstart beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand verzichten müssen. Zuvor war die Biathletin aus Schmalkalden in diesem Winter zweimal aufs Podest gelaufen - jeweils in Verfolgungsrennen. Mit der Staffel hatte sie zudem in Hochfilzen triumphiert. Im Gesamtweltcup belegt Voigt derzeit Rang fünf.

DSV hofft auf nächste Gala

Das Team Deutschland I bilden planmäßig die zuletzt ebenfalls etwas angeschlagene Franziska Preuß sowie Philipp Nawrath. "Die Leistungen, die die beiden in den ersten Weltcup-Wochen gezeigt haben, und das Trikot der Gesamt-Weltcupführenden sprechen für sich", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Und auch unser zweites Team braucht sich mit Sicherheit nicht zu verstecken."

Beide Mannschaften könnten bei der "tollen Biathlonshow" gewiss "sportlich eine gute Rolle spielen". Der Blick gehe "ganz klar nach oben. Wir wollen angreifen, wollen auf dem Podium stehen und so lang wie es geht natürlich auch um eine Siegchance mitkämpfen", führte Bitterling aus.

Vorfreude auf "Megastimmung"

Besonders auf Preuß dürften die Hoffnungen ruhen. Die 30-Jährige feierte bereits zwei Weltcup-Siege in Einzelrennen in diesem Winter und ist momentan im Gelben Trikot unterwegs. Sie freue sich nach "erholsamen" Tagen in der Heimat auf ein "cooles Event", sagte Preuß: "Im Stadion ist immer eine Megastimmung, wie man sie nicht oft erlebt. Diese Atmosphäre ist auch der Grund dafür, dass ich unbedingt nochmal mitmachen wollte."

Die gemischten Biathlon-Teams bestreiten auf Schalke am Samstag erst einen Massenstart, ehe es nur kurze Zeit später in die Verfolgung geht. Die Wettkämpfe gehören nicht zum Weltcup.

SpiO/sid