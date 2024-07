Fußball | Regionalliga VFC Plauen: Publikumsliebling Lucas Will ist zurück Stand: 11.07.2024 18:16 Uhr

Seine Tore hat Plauen schmerzlich vermisst, doch nun ist Torjäger und Publikumsliebling Lucas Will nach einer Saison beim FSV Zwickau zurück beim VFC. Dass dieser Transfer gelungen ist, sorgt für Stolz bei den Verantwortlichen.

Nach dem Neuzugang-Doppelschlag am Mittwoch (10. Juli 2024) hat der VFC Plauen einen Tag später direkt nachgelegt - und wie. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kehrt Publikumsliebling Lucas Will nach einer Saison beim FSV Zwickau, und einer vorzeitigen Vertragsauslösung, zum VFC zurück. Der 25 Jahre alte Torjäger erhält ein Arbeitspapier über zwei Jahre.

Präsident Fritzlar freut sich auf viele Tore

VFC-Präsident Thomas Fritzlar ist mächtig stolz auf den Transfer: "Jeder weiß, welche unglaubliche Serie, mit 29 Pflichtspieltoren, Lucas in unserer Oberliga-Saison 2022/23 hatte. Mit seiner Regionalliga-Erfahrung ist er genau das Puzzle-Stück, welches wir gesucht haben. Wir sind uns sicher, dass er uns mit vielen Toren begeistern wird."

Will weiß, wo das Tor steht

In seiner bisherigen Vita stehen 83 Regionalliga-Einsätze mit 17 Toren und 56 Oberliga-Spiele mit 38 Toren zu Buche. Und zwar für die Vereine VfB Lübeck, Optik Rathenow, VFC Plauen und FSV Zwickau. Schon am Freitag (13. Juli 2024) können sich die VFC-Fans auf ihren Liebling freuen, denn dann tritt Plauen im einem Testspiel gegen den Drittligsten Erzgebirge Aue an - aller Voraussicht nach mit Will im Kader.

