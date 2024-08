Fußball | Regionalliga Verfolgerduell in Probstheida und kniffelige Auswärtsaufgaben Stand: 23.08.2024 13:56 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag in der Regionalliga Nordost. Gerade erst die englische Woche absolviert, stehen am Wochenende schon wieder Punkte auf dem Spiel. SPORT IM OSTEN ist live dabei.

Keine Zeit zum Verschnaufen in der Regionalliga! Nachdem einige Teams unter Woche erste Erfolge erzielen konnten, wird es für andere Zeit, endlich in die Saison zu finden. Im oberen Tabellendrittel gibt es gleich zwei Verfolgerduelle.

Freitag: Zwickauer Trend zeigt nach oben

Bereits am heutigen Abend steigt die Partie Rot-Weiß Erfurt gegen den FSV Zwickau (19:00 Uhr, Liveticker in der SpiO-App). Der Saisonstart der Schwäne war alles andere als gelungen, doch nach zwei satten Niederlagen mit 0:7 Toren erholte sich die Truppe von Trainer Rico Schmitt und konnte anschließend zwei wichtige Siege in Chemnitz (1:0) und gegen Plauen (3:0) einfahren. Nun geht es ins Steigerwaldstadion, wo es beim letzten Duell dieser beiden Teams ein klares 4:1 für Erfurt gab. Auch RWE ist mit vier Punkten aus vier Spielen nicht gut in die Spielzeit gestartet und benötigt die drei Punkte dringend, damit in der thüringischen Landeshauptstadt nicht früh in der Saison wieder Unruhe aufkommt.

Samstag: Meuselwitzer Schießbude

Elf Gegentore in vier Spielen, dazu mickrige zwei Punkte und Tabellenplatz 18. Viel schlimmer hätte der Saisonstart für den ZFC Meuselwitz nicht laufen können. Und nun geht es zum letztjährigen Vizemeister. Leicht wird die Aufgabe auswärts um 13:00 Uhr (Liveticker in der SpiO-App) beim Greifswalder FC sicherlich nicht. Es gilt, die Gegentorflut zu stoppen und offensiv selbst mit Nadelstichen zum Erfolg zu kommen.

Tabellenführer Jena will fünften Sieg

Zur besten Sendezeit um 15:00 (Liveticker in der SpiO-App und TV-Übertragung) fährt der aktuelle Tabellenführer Carl Zeiss Jena zum Regionalliganeuling VFC Plauen. Auf dem Papier sind die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Jena fliegt bisher durch die Liga, gewann alle seine Spiele überzeugend und könnte eigentlich hochzufrieden mit sich selbst sein. Doch ein schwellender Konflikt zwischen dem Fanlager und der Mannschaft scheint immer größere Wellen zu schlagen. Beim Heimsieg unter der Woche gegen Chemnitz kam es in der Kurve der Ultras zu unschönen Szenen. Der Grund: Kay Seidemann.

Der ehemalige Erfurter ist bei Teilen der Fanszene wegen früherer Aussagen in Ungnade gefallen. Als die Ultragruppierungen Seidemann nach dem Chemnitz-Spiel verbieten wollten, gemeinsam mit der Mannschaft in der Kurve zu feiern, drehte sich das Team kollektiv um und ging direkt in die Kabine. "Wir müssen natürlich als Mannschaft geschlossen auftreten, hatten uns gemeinschaftlich dafür entschieden, Kay nicht allein zurückzulassen," sagte Kapitän Nils Butzen, der in der aktuellen Situation nur Verlierer sieht, der Ostthüringer Zeitung. Ob sich dieser Zwist auf das sportliche Geschehen auswirken wird?

Im Vorbeigehen schlägt man Plauen nicht

Der Aufsteiger aus der Oberliga steht aktuell da, wo er sich am liebsten auch nach dem 34. Spieltag sehen würde - auf Platz 14 und damit über den potenziellen Abstiegsrängen. Vier Punkte aus vier Spielen ist für den Neuling keine schlechte Bilanz, auch wenn man zuletzt beim 0:3 in Zwickau deutlich Lehrgeld bezahlen musste. Zuhause sind die Gelb-Schwarzen aber definitiv für eine Überraschung gut und werden auch gegen den Tabellenprimus versuchen, ihr offensives Spiel aufzuziehen. Denn, wie Chef-Trainer Karsten Oswald in seinem Interview mit SPORT IM OSTEN zu Beginn der Saison klarstellte: "Auf Unentschieden spielen können wir nicht, wir wollen immer gewinnen, insbesondere zuhause."

Der Sonntag mit Chemie, Eilenburg, Halle, Lok und Chemnitz

Berliner Wochen für die BSG Chemie Leipzig. Nach dem Heimsieg gegen BFC Dynamo geht es für die Leutzscher nun in die Bundeshauptstadt zum Verfolgerduell mit der "kleinen" Hertha. Und das ist gleichzeitig ein tabellarisches Nachbarschaftstreffen. Die ungeschlagenen Chemiker (zwei Siege, zwei Remis) rangieren aktuell auf dem vierten Platz direkt über dem Gastgeber aus Zehlendorf. Die Partie steigt um 13:00 Uhr (Liveticker in der SpiO-App), der Sieger bleibt auch weiterhin an den oberen Tabellenplätzen dran.

FCE will Erfolgserlebnis bestätigen

Ums oben dranbleiben, geht es in der Begegnung zwischen dem FC Eilenburg und Viktoria Berlin nicht. Die Devise lautet stattdessen – Verlieren verboten. Sonst droht die Gefahr, noch tiefer unten reinzurutschen. Gut für Eilenburg, dass unter der Woche der langersehnte Befreiungsschlag in Form des ersten Saisonsieges eingefahren werden konnte. Mit den eigenen Fans im Rücken gilt es nun, nachzulegen. Anpfiff im Ilburg-Stadion ist 13 Uhr (Liveticker in der SpiO-App).

Topduell im Bruno-Plache-Stadion

Mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem Halleschen FC treffen die ersten beiden Verfolger des Tabellenführers Jena ab 13 Uhr (Liveticker und Livestream in der SpiO-App) im direkten Duell aufeinander. Das Spiel steht aufgrund einer Freundschaft beider Fanlager unter dem Motto "Freund. Fans. Feiner Fußball".

Seitdem Jochen Seitz auf der Trainerposition das Sagen hat, läuft es für Lok. Unter der Woche gab es für die Minimalisten - Torverhältnis nach vier Spielen von 5:1 - einen 1:0-Auswärtserfolg bei Viktoria Berlin. Für den Tabellenzweiten steht am Sonntag allerdings nicht nur der mögliche Sprung an Spitze auf dem Spiel. Auch die Geschichtsbücher werden um einen weiteren Eintrag ergänzt, denn es ist das 3.500. Pflichtspiel in der Geschichte der Südost-Leipziger. Mit einer Niederlage verewigen lassen will man sich dieses Spiel sicher nicht.

Nachdem die Hallenser am vergangenen Wochenende die Sensation im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten St. Pauli denkbar knapp verpasst hatten, gab es unter der Woche einen umkämpften Last-Minute-Erfolg gegen Altglienicke. Mit dem Schwung im Rücken will der Drittligaabsteiger der vergangenen Saison nun auch Lok knacken. Auch die Elf von Mark Zimmermann geizt noch mit offensivem Feuerwerk. Sechs geschossenen Toren steht nur ein Gegentor gegenüber.

CFC zum Abschluss gegen Babelsberg

Punktetechnisch ist es für die Himmelblauen mit vier Zählern ein durchwachsener Saisonstart, spielerisch drückt insbesondere in der Offensive der Schuh gewaltig. Ein Tor in vier Partien kann Trainer Christian Tiffert natürlich nicht zufriedenstellen, auch wenn die Defensive mit nur zwei Gegentoren einen schlimmeren Saisonstart verhinderte. Nun kommt mit Babelsberg ein Team ins "Stadion an der Gellertstraße", das bisher auch eher enttäuschte. Schaffen die Chemnitzer vor heimischen Publikum den Befreiungsschlag? In der SpiO-App könnt ihr das Spiel per Liveticker ab 16:30 verfolgen.

sbo