Fußball | Freundschaftsspiel Überraschung in Leutzsch: Chemie Leipzig schlägt Eintracht Frankfurt Stand: 13.10.2023 21:45 Uhr

Die BSG Chemie Leipzig hat überraschend das "Dankeschön-Spiel" gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt gewonnen. Der Regionalligist bezwang am Freitag im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark vor 4.999 Zuschauern das Team von Trainer Dino Toppmöller mit 2:1 (0:0).

v.l. Junior Dina Embimbe (Frankfurt, 26), Timo Mauer (Chemie, 9) im Zweikampf um den Ball.

Die Leipziger spielten mutig auf. Das brachte ihnen einige Torchancen und einen soliden Halbzeitstand von 0:0 ein. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff dann die Überraschung: Florian Kirstein traf zum 1:0. Nur sechs Minuten später erzielte dann auch noch Timo den zweiten BSG-Treffer. In der 83. Minute schafften die Gäste aus Frankfurt durch Noel Futkeu nur noch den Anschlusstreffer.

Lange Freundschaft verbindet beide Teams

Die beiden Mannschaften verbindet eine seit 20 Jahren anhaltende Fan-Freundschaft. Es war das insgesamt dritte Aufeinandertreffen der beiden Klubs. 2016 trotzte der damals gerade in die Oberliga aufgestiegene Underdog den Gästen aus der Mainmetropole ein 2:2 ab. Dazu gab es eine Spende über 10.000 Euro für den Erhalt der Leipziger Spielstätte. Drei Jahre später ließ die Eintracht der BSG vor gut 9.000 Fans im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang dann mit 5:1 keine Chance. Viel wichtiger als das Ergebnis: Der 100.000 Euro schwere Scheck, den die Gäste aus Sachsen in der Halbzeit von SGE-Vorstand Axel Hellmann überreicht bekamen und in den Bau einer Flutlichtanlage steckten. Dafür wurde sich nun mit diesem Spiel bedankt.

red/dpa